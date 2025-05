München (ots/PRNewswire) -SINEXCEL (300693.SZ) hat seine 1000 VDC Speicherlösung für Gewerbe und Industrie, das Sirius 135K, auf der Intersolar vorgestellt. Das Sirius 135K stellt sich zwei zentralen Herausforderungen: schlechte Anpassungsfähigkeit und niedrigen Kapitalrenditen - und steht für eine Designphilosophie, die "Global-Ready", "Scenario-Ready" und "Lifecycle-Ready".Sirius 135K: hohe Energieeffizienz über den gesamten Lebenszyklus hinwegDie Energiespeicherung für gewerbliche und industrielle Anwendungen steht in der Regel vor zwei großen Herausforderungen: mangelnde Anpassungsfähigkeit, wie z. B. Schwierigkeiten beim Netzanschluss, komplexe Lasten und raue Umgebungsbedingungen, sowie eine niedrige Kapitalrendite, wobei hohe Vorlaufkosten und schwankende Effizienz die Rentabilität des Projekts stark beeinträchtigen.Das Sirius 135K bietet eine Lösung. die für den weltweiten Einsatz (Global-Ready), für unterschiedlichste Einsatzszenarien (Scenario-Ready) und als effektiver Energiespeicher über die gesamte Lebensdauer (Lifecycle-Ready) ausgelegt ist - und damit darauf ausgelegt ist, die genannten Herausforderungen zu meistern und einen langfristigen Mehrwert für Kunden zu schaffen.Global-Ready: Ein System, globale MärkteDas Sirius 135K unterstützt Netzspannungen von 208 V, 400 V und bis 480 V 3P4W AC und erfüllt die weltweiten Zertifizierungsanforderungen, einschließlich UL, IEC, EN, JET und VDE, was eine schnellere Markteinführung und eine Reduzierung der F&E- und Integrationskosten um bis zu 25 % ermöglicht.Ein einziges Modell kann mehrere Regionen abdecken, darunter Nordamerika, Europa und Südostasien.Scenario-Ready: Gebaut für harte Belastungen und extreme UmgebungenSirius unterstützt den gesamten DC-Spannungsbereich mit einem Wirkungsgrad von >98 % PCS - eine Verbesserung von 1 % gegenüber herkömmlichen PCS-Lösungen - und seine echte 3P4W-Topologie ermöglicht eine präzise Aktiv/Reaktiv-Steuerung und 100 % Unterstützung von unsymmetrischen Lasten. Das macht das System ideal für Industrieparks mit hoher Last.Bei schwachen Netzen verwendet Sirius virtuelle Impedanz- und Synchronisationsalgorithmen, um auch bei 25 % Oberschwingungen eine zuverlässige Netzanbindung zu gewährleisten. In Labortests konnten über 100 PCS-Einheiten über das proprietäre Kommunikationsprotokoll von SINEXCEL parallel netzunabhängig betrieben werden, wodurch echte Microgrids möglich wurden.Auf netzunabhängigen Inseln unterstützt Sirius einen "Diesel + BESS Hybridmodus", um Kraftstoffeinsparungen, Kostensenkungen und Emissionsreduzierungen zu erzielen. Dies funktioniert nachweislich im Zusammenspiel mit unterschiedlichen Generatoren.Außerdem sorgt es für eine stabile Stromversorgung bei Großveranstaltungen durch nahtlose Netzbildung und schnelle Übertragung, um plötzliche Stromspitzen zu bewältigen.Das Sirius ist für Umgebungstemperaturen von 50 °C (11 % über dem Industriestandard) und einen Geräuschpegel von 65 dB ausgelegt und bietet Schutzart IP65 und C5 - ideal für Häfen, Inseln und Umgebungen mit hohem Salzgehalt und minimalem Wartungsbedarf.Lifecycle-Ready: Niedrigere Gesamtbetriebskosten, höherer WertDas Sirius nutzt SiC-Leistungsbauelemente, ein optimiertes magnetisches Design und eine transformatorlose Architektur, um die Energiedichte zu verdoppeln und Kosten zu sparen. Integrierte Schneider-Schaltgeräte erhöhen die Schaltleistung um mehr als das Zehnfache, was die Sicherheit und Effizienz des Systems verbessert.Jenseits von Gewerbe und IndustrieSINEXCEL präsentierte außerdem Lösungen für Versorgungsunternehmen von PCS mit 450 kW bis hin zum integrierten MV-Container mit 10 MW und zwei weitere bahnbrechende Anwendungen: das AIDC (AI Data Center) und die Logistikstation in geringer Höhe und demonstrierte damit seine umfassenden Fähigkeiten für eine elektrifizierte Zukunft.Kontakt:melody_yu@sinexcel.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2685976/SINEXCEL_Sirius_135K_C_I_Debuts_Intersolar_Europe_2025.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sinexcel-sirius-135k-fur-gewerbe-und-industrie-debutiert-auf-der-intersolar-europe-2025--ein-pcs-globale-reichweite-lebenslanger-wert-302454734.htmlOriginal-Content von: SINEXCEL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178703/6033539