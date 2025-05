TUI meldete Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025 mit einem Umsatz von 3,7 Mrd. EUR (+1,5% im Jahresvergleich), der leicht unter den Erwartungen lag - bedingt durch die Verschiebung der Osterfeiertage in das dritte Quartal. Das Segment "Holiday Experiences" führte das Wachstum an (+3,6% im Jahresvergleich), insbesondere Musement mit einem Zuwachs von +12,4%. "Markets & Airlines" wuchs trotz des saisonalen Effekts um 1,0%. Das bereinigte EBIT übertraf die Erwartungen, unterstützt durch eine starke Entwicklung bei Kreuzfahrten sowie eine robuste Performance der Hotels & Resorts. Die Buchungszahlen wurden ebenfalls vom Osterzeitpunkt beeinflusst - das Sommerprogramm 2025 liegt 1% unter dem Vorjahr, jedoch stiegen die durchschnittlichen Verkaufspreise (ASPs) um 4%, und 57% des Programms sind bereits verkauft. Die Preise für das zweite Halbjahr bleiben stabil: Der durchschnittliche Tagespreis (ADR) in Hotels & Resorts stieg um 8%, während Kreuzfahrten trotz einer Kapazitätserhöhung von +23% eine stabile Auslastung halten. Starke Mittelzuflüsse im zweiten Quartal verbesserten die Nettoverschuldung auf 3,0?Mrd. EUR. Die jüngsten Kreditrating-Erhöhungen auf BB/Ba spiegeln die strategischen und finanziellen Fortschritte wider. Mit einer bestätigten Prognose und unveränderten Schätzungen bekräftigen die Analysten von mwb research ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 16,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar https://www.research-hub.de/companies/TUI%20AG