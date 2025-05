Dortmund (ots) -Gemeinschaft zeigen - Engagement würdigen - Erfolge feiern: Der Bundesinnungsverband für Orthopädie-Technik (BIV-OT) veröffentlicht seinen Jahresbericht und gibt damit Einblick in seine Aktivitäten von April 2024 bis März 2025. Als Leitmotiv hebt er ein zentrales Prinzip seiner Arbeit hervor: den Wert des gemeinsamen Handelns."Ein Verband entfaltet seine volle Stärke, wenn seine Mitglieder aktiv mitgestalten", betont Alf Reuter, Präsident des BIV-OT. "Deshalb ist dieser Jahresbericht mehr als eine Rückschau: Er ist ein sichtbares Zeichen für das starke Engagement unserer Mitgliedsbetriebe und aller, die sich auf Landes- und Bundesebene ehrenamtlich einbringen."Ein besonderes Novum: Erstmals kommen im Jahresbericht auch die (Landes-)Innungen selbst zu Wort. Das Ergebnis ist ein vielschichtiges Bild der gemeinsamen Verbandsarbeit für die Orthopädie-Technik - praxisnah, engagiert und von einem starken Miteinander geprägt.Der Bericht beleuchtet unter anderem den weltweit größten Branchentreff, die OTWorld 2024 mit über 20.000 Fachbesuchern, neue Impulse aus der politischen Arbeit - darunter die Broschüre "Zahlen, Daten, Fakten 2023" - sowie digitale Fortschritte wie das Pilotprojekt zur eVerordnung. Auch das 75-jährige Jubiläum des Verlages Orthopädie Technik und die Einführung der digitalen Ausgabe als E-Paper werden gewürdigt."Wir sehen es als unsere Aufgabe, transparent zu machen, wofür wir stehen und was wir tun. Aber auch, wer diesen Weg mit uns geht", sagt Reuter. "Denn nur durch Zusammenarbeit entsteht echte Wirkung - fachlich, politisch und gesellschaftlich."Von Einzelstimmen zum Branchenchor - So klingt das Jahr 2024/25- OTWorld 2024 als internationaler Magnet: Über 20.000 Fachbesucher aus 96 Ländern, eine neue Workshop-Reihe mit Bestnoten und politische Präsenz machten die Messe zum emotionalen und fachlichen Höhepunkt des Jahres.- Digitalisierung zum Anfassen: Die eVerordnung (eVO) feierte auf der OTWorld ihre Live-Premiere - mit über 1.200 erfolgreich verarbeiteten eVOs ein Meilenstein für digitale Versorgungsprozesse.- Politischer Dialog auf Augenhöhe: Mit faktenbasierten Daten und intensiven Gesprächen - von Kommunalpolitik bis Bundestag - positioniert sich der BIV-OT als starke Stimme für Versorgung und Reformen.- 75 Jahre Fachwissen, neu gedacht: Der Verlag Orthopädie Technik feierte Jubiläum und Zukunft zugleich - mit einer kreativen Sonderausgabe und dem Start des digitalen E-Papers für flexible Wissensvermittlung.Der Jahresbericht steht ab sofort online hier zur Verfügung.Pressekontakt:Kirsten AbelPressesprecherin des Bundesinnungsverband für Orthopädie-TechnikReinoldistr. 7 -9, 44135 DortmundTelefon: 01715608125E-Mail: kommunikation@biv-ot.orgOriginal-Content von: Bundesinnungsverband für Orthopädie-Technik, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/108324/6033573