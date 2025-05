Linz (www.anleihencheck.de) - Die Inflationsrate in den USA ist im April auf 2,3% gefallen - der niedrigste Stand seit Februar 2021, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Im März habe sie noch bei 2,4% gelegen. Das habe das US-Handelsministerium mitgeteilt. Analysten hätten mit einer gleichbleibenden Rate gerechnet. Die Kerninflation, ohne Energie- und Lebensmittelpreise, sei wie erwartet bei 2,8% geblieben. Auf Monatssicht seien sowohl die Gesamt- als auch die Kerninflation um 0,2% gestiegen, nachdem sie im März noch rückläufig gewesen seien. Besonders die steigenden Wohnungskosten hätten zum Preisanstieg beigetragen, sie hätten rund die Hälfte des gesamten Preisauftriebs ausgemacht. Dagegen seien die Preise für Gebrauchtwagen und Kleidung erneut gesunken. Hinweise auf Auswirkungen der neuen Zollpolitik von Donald Trump würden die Daten bislang kaum liefern. EUR/USD habe leicht reagiert und sei von 1,1100 auf 1,1150 gestiegen! (14.05.2025/alc/a/a) ...

