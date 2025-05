Sowohl Daimler Truck als auch die Anleger hatten schon damit gerechnet, dass die Geschäfte in Europa sich eher schleppend entwickeln würden. Verlass war im vergangenen Jahr noch auf das starke Geschäft in den USA. Doch auch dort weht nun ein schärferer Gegenwind, was sich nach mauen Absatzzahlen im ersten Quartal auch nicht schönreden lässt. Mit einer schnellen Besserung wird nicht gerechnet.

