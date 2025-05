Zürich (ots) -Sanitas verstärkt ihren Verwaltungsrat mit der ausgewiesenen Risk-Management- und Compliance-Spezialistin Katja Pluto. Gleichzeitig verlässt Nadine Balkanyi-Nordmann den Verwaltungsrat, dem sie über zwölf Jahre angehört hat.An der ordentlichen Generalversammlung vom 7. Mai 2025 wurde Katja Pluto zur neuen Sanitas Verwaltungsrätin gewählt. Nach dem Rücktritt von Nadine Balkanyi-Nordmann besteht der Verwaltungsrat damit weiterhin aus sechs Mitgliederinnen und Mitgliedern.Mit Katja Pluto konnte Sanitas eine erfahrene Risk-Management und Compliance-Spezialistin mit viel Fachwissen im Bank- und Versicherungssektor, in der Regulierung und in der Nachhaltigkeit für sich gewinnen. Die 53-Jährige studierte Wirtschaftsmathematik an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und verfügt über einen Master of Philosophy (Finance) der University of Cambridge. Nach Stellen zu Beginn ihres Berufslebens bei der Dresdner Bank und in der Bankenaufsicht der Deutschen Bundesbank in Frankfurt war sie in verschiedenen Risk-Officer-Funktionen bei der HSBC in London sowie der Zurich Group in Zürich tätig. Zuletzt folgten Verwaltungsratsmandate im Audit Committee der Europäischen Investitionsbank in Luxemburg (seit Juni 2021), bei der Axpo Holding AG in Baden (seit März 2023) sowie bei der MS Reinsurance AG in Zürich (seit Mai 2023).Verwaltungsratspräsident Ueli Dietiker zur Wahl: "Mit ihrem grossen Knowhow und ihrer langjährigen Erfahrung im Bank- und Versicherungssektor ergänzt Katja Pluto den Verwaltungsrat optimal. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und bedanke mich gleichzeitig bei Nadine Balkanyi-Nordmann für ihre professionelle und wertvolle Unterstützung in den letzten zwölf Jahren."Im Anschluss an ihre Wahl in den Sanitas Verwaltungsrat wurde Katja Pluto auch in den Stiftungsrat der Stiftung Sanitas Krankenversicherung gewählt.Die Wahl erfolgt vorbehältlich der Genehmigung durch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) und die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA).Mehr Informationen über die Zusammensetzung der Sanitas Unternehmensgremien gibt es hier: https://www.sanitas.com/de/ueber-sanitas/unternehmen/unternehmensstruktur.htmlPressekontakt:Christian Kuhn, Mediensprecher, Telefon 044 298 62 78, Mobile 076 381 27 87, medien@sanitas.comEin Portraitfoto von Katja Pluto finden Sie hier: https://www.sanitas.com/de/ueber-sanitas/medien-publikationen/medien/download-bilder.htmlOriginal-Content von: Sanitas Krankenversicherung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100005121/100931612