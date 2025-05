Cancom hat seine vorläufigen Ergebnisse für das erste Quartal 2025 bestätigt und meldete einen Umsatzrückgang von 7% im Jahresvergleich auf 411?Mio.?EUR, da das Unternehmen in seinem Kernmarkt unter einer schwachen Nachfrage in einem herausfordernden globalen makroökonomischen Umfeld litt. Das EBITDA sank um 31% auf 21?Mio.?EUR, das EBIT sogar um 60% auf 5?Mio.?EUR. Besonders schwach entwickelte sich das Deutschland-Geschäft (Umsatz: -14% yoy; EBITDA: -51% yoy), während das internationale Segment sich solide hielt. Das Management rechnet mit einer Nachfrageerholung in der zweiten Jahreshälfte und bestätigte die Prognose für das Gesamtjahr 2025: Umsätze von 1,7?Mrd. bis 1,85?Mrd.?EUR (+2,2% yoy am Mittelwert) und ein EBITDA von 115?Mio. bis 130?Mio.?EUR (Mittelwert: +8,4% yoy). Die verhaltene Einschätzung von mwb research für das Geschäftsjahr 2025 wurde durch das Management bestätigt - das zweite Halbjahr muss jedoch stark ausfallen, um die Jahresziele zu erreichen. Zudem gehen die Analysten davon aus, dass das Konjunkturpaket der deutschen Regierung erst ab dem Geschäftsjahr 2026 positive Impulse für die IT-Ausgaben bringen wird. Die Analysten von mwb research halten an ihren Schätzungen fest und bestätigen ihr Kursziel von 27,20?EUR. Nach der jüngsten Kursentwicklung wird die Aktie nun mit HALTEN (zuvor: KAUFEN) eingestuft. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Cancom%20SE