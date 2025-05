Airbnb will sich breiter aufstellen. Künftig soll man über die Plattform nicht nur Unterkünfte, sondern auch Services wie Massagen buchen können. Am Ende des Ausbaus soll die App mit KI-Support zu einer Art persönlichem Concierge werden. Kurz nach seiner Gründung im Jahr 2008 wäre Airbnb beinahe in die Pleite gerutscht. Gerettet werden konnte das Startup damals von dem Gründungsteam um den aktuellen CEO Brian Chesky über den Verkauf von Frühstücksflocken. ...

