FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat A.P. Moller-Maersk von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 9500 auf 11909 dänische Kronen angehoben. Andy Chu geht in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie davon aus, dass sich die Nachfrage bei der Containerschifffahrt auf der Handelsroute China-USA kurzfristig erholt und die Frachtraten wieder steigen. Seine langfristige Sicht auf den Sektor ist aber weiterhin vorsichtig, da er mit einem erheblichen Überangebot rechnet./edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2025 / 07:53 / CESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DK0010244508