Kassel (ots) -Heiko Hauser: "Der Meilenstein ist ein erneuter Beweis für das hohe Vertrauen unserer Kundschaft in Plansecur."Die konzernunabhängige Finanzberatungsgruppe Plansecur meldet einen neuen Meilenstein: Im Geschäftsbereich der Fonds-Vermögensverwaltung wurde die Schwelle von 150 Mio. Euro Bestand überschritten. "Diese positive Entwicklung zeugt einmal mehr von dem hohen Vertrauen, das uns unsere Kundschaft entgegenbringt", freut sich Plansecur-Geschäftsführer Heiko Hauser.Eine Fonds-Vermögensverwaltung ist eine Anlagelösung, bei der Kundinnen und Kunden einen Teil ihres Vermögens einem Finanzportfolioverwalter anvertrauen. Dieser wird beauftragt, Anlageentscheidungen nach eigenem Ermessen im Rahmen der vertraglich vereinbarten Kundenvorgaben zu treffen. Zu Beginn wählen Kundinnen und Kunden aus verschiedenen Anlagestrategien diejenige aus, die am besten zu ihren Zielen und Bedürfnissen passt.Besonders interessant für erfahrene Beraterinnen und Berater mit hoher Kapitalmarktexpertise: Bei Plansecur können sie zudem individuelle Anlagestrategien entwickeln und diese ihren Kundinnen und Kunden anbieten. Plansecur und ihre Kooperationspartner schaffen dafür den passenden Rahmen - mit professioneller Unterstützung und bewährten Strukturen. Hierbei arbeitet die Finanzberatungsgruppe eng mit FIL Fondsbank und der Reuss Private Bank für Wertpapierhandel AG aus Frankfurt am Main zusammen. Die Reuss Private ist verantwortlich für die Finanzportfolioverwaltung (ugs. Vermögensverwaltung) und verfügt über eine Zulassung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gemäß § 15 WpIG."Bei uns haben erfahrene Beraterinnen und Berater die Freiheit, ihre hohe Expertise zur Anwendung zu bringen", betont Heiko Hauser.Plansecur bietet ihren Kundinnen und Kunden sowohl eine Vermögensverwaltung als auch eine Depotbetreuung an. Im ersten Fall können Depotumschichtungen durch den Vermögensverwalter völlig eigenständig vorgenommen werden, ohne dass sich die Kundin bzw. der Kunde darum kümmern muss. Durch ein gesetzlich vorgeschriebenes regelmäßiges Berichtswesen behalten Anlegerinnen und Anleger dennoch stets den Überblick über alle Aktivitäten. Im zweiten Fall ist die Anlegerin bzw. der Anleger stärker in die Entscheidungsfindung eingebunden: Keine Transaktion läuft ohne explizite Zustimmung. Bei dieser Form des betreuten Depotvolumens hatte Plansecur im Herbst 2024 ebenfalls einen neuen Höchstwert zu vermelden: Erstmals war die Marke von 1,5 Milliarden Euro Bestand überschritten worden."Es gibt bei Plansecur bewusst beide Varianten, weil je nach Kundenbedürfnis die eine oder die andere am sinnvollsten ist", erläutert Heiko Hauser, "denn bei jeder einzelnen Beratung wird die gesamte Lebens- und Finanzsituation berücksichtigt, um die individuell beste Betreuung zu gewährleisten."Künftig soll der Bereich Vermögensverwaltung bei Plansecur weiter ausgebaut werden.Plansecur ist eine konzernunabhängige Unternehmensgruppe für Finanzplanung, die großen Wert auf ethische Grundsätze und jahrzehntelange Kundenbindung legt. Rund 180 selbstständige Beraterinnen und Berater betreuen die Kundschaft ganzheitlich in allen Finanzbelangen (Absicherung, Altersvorsorge, Vermögensaufbau, Immobilien). Sie sind mehrheitlich am Unternehmen beteiligt und unterliegen keinen Absatz- oder Produktvorgaben. Plansecur hat ein ausgeprägtes soziales Engagement und neben mehreren Stiftungen auch das "Vordenker Forum" gegründet, das Menschen auszeichnet, die maßgeblich an der Zukunft unserer Gesellschaft mitwirken.