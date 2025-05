© Foto: Jakub Porzycki - picture alliance

Die Anteile von Tabakkonzern Imperial Brands geben am Mittwoch um 7 Prozent nach. Anlegerinnen und Anleger zeigen sich vom Halbjahresbericht nicht überzeugt.Angesichts wachsender politischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten waren defensive Titel in den vergangenen Monaten gefragt. Vor allem Aktien mit hoher Dividendenrendite erfreuten sich großer Beliebtheit. Ein Beispiel hierfür sind die Anteile des britischen Tabakkonzerns Imperial Brands, die sich gegenüber dem Stand vor einem Jahr um fast zwei Drittel steigern konnten - und noch immer eine Ausschüttungsrendite von 5,6 Prozent bieten. Am Mittwoch verzeichnet das Papier jedoch einen heftigen Rückschlag und Verluste von bis zu 8 …