DJ PTA-Adhoc: NABAG AG: Jahresergebnis 2024

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

NABAG AG: Jahresergebnis 2024

Augsburg (pta000/14.05.2025/10:55 UTC+2)

Der Vorstand der NABAG AG hat nach Aufstellung des Jahresabschlusses festgestellt, dass das Geschäftsjahr 2024 mit einem Jahresfehlbetrag von rund 320 TEUR abschließen wird. Grund dafür sind hohe Wertberichtigungen auf die von der Gesellschaft gehaltenen Aktienbestände. Davon betroffen sind sowohl italienische Small-Caps aus dem Segment Euronext Milan Growth, als auch einige deutsche Micro-Caps. Die Aktienmärkte für niedrig kapitalisierte Werte hatten im vergangenen Jahr 2024 sowohl in Italien, als auch in Deutschland rückläufige Kurse zu verzeichnen. So verloren beispielsweise die Kurse italienischer Small- und Micro-Caps gemessen FTSE Milan Growth Index im letzten Jahr -4,8 %, beim Scale All Share Index, der deutsche Small-Caps unterhalb der DAX-Familie beinhaltet, waren es -6,0 %.

Der Vorstand, Herr Antonio Napolitano hat angeboten, sein Amt mit Ablauf der Hauptversammlung 2025, die voraussichtlich Ende Juli stattfinden wird, niederzulegen. Der Aufsichtsrat beabsichtigt, die Niederlegung anzunehmen. Er wird umgehend die Suche nach einer Nachfolgeregelung für den Vorstand aufnehmen.

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: NABAG AG Bahnhofstraße 30 86150 Augsburg Deutschland Ansprechpartner: Antonio Napolitano Tel.: +49 821 575394 E-Mail: an.nabag@gmx.de Website: www.nabag-ag.de ISIN(s): DE0006749807 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Hamburg

[ source: https://www.pressetext.com/news/1747212900272 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 14, 2025 04:55 ET (08:55 GMT)