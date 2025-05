München (ots) -Anlässlich des Internationalen Tags der Familie am 15. Mai zeigt die ARD Mediathek, wie digitale Medien zu einem wertvollen Familienmoment werden können mit dem neuen Kinderprofil in der ARD Mediathek.Mit einem Klick in eine sichere Medienwelt: Die ARD Mediathek hat für Kinder und Familien einen neuen, geschützten Bereich geschaffen, der nicht nur speziell auf die Bedürfnisse der jungen Zuschauerinnen und Zuschauer zugeschnitten ist, sondern auch mit ihnen wächst."Das ARD-Kinderprofil ist wie ein digitaler Abenteuerspielplatz für die ganze Familie: sicher, werbefrei und kindgerecht. Hier können wir auch gemeinsam schauen, entdecken und drüber reden, und dann wird Medienzeit zu Familienzeit. Das stärkt nicht nur die Kinder, sondern auch unser Miteinander", so André Gatzke, KiKA-Moderator und Vater.Ob spannende Abenteuer mit den "Pfefferkörnern", lehrreiche Wissenssendungen mit der "Maus" oder zauberhafte Märchengeschichten - das Kinderprofil eröffnet eines der größten werbefreien und kostenfreien Streaming-Angebote im deutschsprachigen Raum, das nicht nur unterhält, sondern auch stärkt und bildet.Sophie Burkhardt, Channelmanagerin ARD Mediathek: "Das neue Profil ist ein Einstieg in den ganzen Schatz der ARD-Kinderinhalte. Durch vertraute Vorbilder und Geschichten aus ihrem Lebensumfeld lernen Kinder, Herausforderungen zu meistern und kritische Fragen zu stellen. So wollen wir unseren Beitrag zur Stärkung von Medienkompetenz leisten."Ein hochwertiges und pädagogisch wertvolles Programm, das mitwächstDer Kinderbereich bietet mehr als nur eine Sammlung von Kinder- und Familiensendungen - es ist ein geschützter Raum, der auch dank vereinfachter Navigation mit den Bedürfnissen und Entwicklungsstufen der jungen Zuschauer:innen mitwächst. Kinder können sich in diesem Raum selbstständig bewegen und sicher entdecken. Eltern können individuelle Profile für ihre Kinder anlegen. Ein eigenes Team kuratiert sorgfältig Inhalte für die jeweilige Altersgruppe - egal ob Vorschul-, Grundschul- oder Preteen-Alter. So bekommen Kinder nur das zu sehen, was für sie liebevoll ausgewählt wurde.Maya Götz, Medienpädagogin: "Es ist wichtig, Kinder früh auch an dokumentarische Formate wie die 'Sendung mit der Maus' oder die 'Checker Welt' heranzuführen. Das fördert nicht nur ihr Interesse an der Welt, sondern stärkt auch ihr kritisches Denken. Sie lernen, Informationen zu hinterfragen und Zusammenhänge besser zu verstehen - eine wichtige Grundlage für Medienkompetenz."Aktuelle (Familien-)Highlights im ARD-Kinderprofil:- Die preisgekrönte Serie "Der Krieg und ich" beleuchtet den Zweiten Weltkrieg aus der Perspektive von Kindern - ein lehrreicher und bewegender Beitrag zum 80. Jahrestag des Kriegsendes am 8. Mai.- Familien-Filme für die ganze Familie wie unter anderem die Checker-Tobi-Filme"Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen" und "Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten"- nur noch kurz verfügbar.- Am Diversity-Tag, am 27. Mai, widmet sich eine speziell zugeschnittene Themensammlung der Vielfalt und dem gesellschaftlichen Miteinander - mit Geschichten von starken Kindern, die Mut machen.Mehr Informationen zum Kinderprofil finden Sie im Pressedossier (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpressekits.daserste.de%2Fkinderprofil-mediathek&data=05%7C02%7CTabea.Werner%40ard.de%7C15fd14e5a7c040ab7b5b08dd914e2190%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C638826486939447061%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=3eKZD%2BTiInbIQozLoLW1IAMB%2F8uYxU51vf5Y1QJUkh0%3D&reserved=0).Fotos unter www.ard-foto.dePressekontakt:ARD-Programmdirektion, Presse und Event,Tabea Werner, Tel: 089 / 558944-867,E-Mail: Tabea.Werner@ard.dePresseagentur:Presse-Partner Köln, Malte WeberTel. 0221-165 343 51, weber@presse-partner-koeln.deOriginal-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153003/6033650