Hamburg (ots) -Constantin Schreiber verabschiedet sich von der tagesschau. Am 25. Mai wird er zum letzten Mal im Studio der tagesschau zu sehen sein und dort die 20 Uhr Ausgabe sprechen. Constantin Schreiber geht auf eigenen Wunsch, da er sich künftig anderen Aufgaben widmen will.Constantin Schreiber: "Es war mir eine große Ehre, die tagesschau präsentieren zu dürfen. Nach achteinhalb Jahren im ARD-aktuell Studio möchte ich künftig wieder inhaltlich journalistisch arbeiten. Ich bedanke mich bei allen Kolleginnen und Kollegen für die großartige Zusammenarbeit und bei den Zuschauern für das Vertrauen in meine und unsere Arbeit."Marcus Bornheim, Erster Chefredakteur ARD-aktuell: "Constantin Schreiber hat die Chefredaktion von ARD-aktuell bereits vor mehreren Monaten darüber informiert, dass er sich neuen beruflichen Herausforderungen stellen möchte und die tagesschau daher verlassen wird. Wir bedauern seine Entscheidung sehr, respektieren aber seinen Wunsch nach Veränderung und wünschen ihm für seinen weiteren Weg alles Gute und viel Erfolg. Er hat die tagesschau mitgeprägt."Constantin Schreiber, Jahrgang 1979, absolvierte ein Jura-Studium und anschließend ein journalistisches Volontariat. Er arbeitete mehrere Jahre als Reporter im Nahen Osten und anschließend drei Jahre als Medienreferent im Auswärtigen Amt in Berlin. Von 2012 bis 2017 war er für n-tv tätig. Für die Sendereihe "Marhaba - Ankommen in Deutschland" erhielt Schreiber gemeinsam mit seinem Redaktionsteam 2017 den renommierten Grimme-Preis. Im selben Jahr wechselte er nach Hamburg zu ARD-aktuell und stand dort unter anderem für tagesschau24 sowie das NDR-Medienmagazin ZAPP vor der Kamera. Von 2021 an gehörte er auch zum Sprecherteam der Hauptausgabe der Tagesschau. Daneben ist er Autor zahlreicher Bücher.Die tagesschau wird in der Gemeinschaftsredaktion ARD-aktuell produziert, die beim NDR in Hamburg angesiedelt ist. Im Schnitt sehen 9,6 Millionen Menschen die 20 Uhr Ausgabe. Damit ist sie die meistgesehene Nachrichtensendung im deutschen Fernsehen.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6033649