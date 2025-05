Mainz (ots) -Der mehrfach preisgekrönte Dokumentarfilm "Das leere Grab" begleitet zwei Familien aus Tansania auf der Suche nach ihren Vorfahren. Ihre Spurensuche führt sie nach Deutschland, wo noch immer Zehntausende menschliche Gebeine aus den ehemaligen deutschen Kolonien lagern. Sie wurden zu Beginn des 20. Jahrhunderts geraubt - teils zu Forschungszwecken, teils als Trophäen. Der Film entstand in einer länderübergreifenden Co-Regie zwischen Deutschland und Tansania. Zu sehen ist er im ZDF-Streaming von Freitag, 23. Mai 2025, 10.00 Uhr, bis Donnerstag, 21. August 2025, 23.59 Uhr, sowie am Montag, 26. Mai 2025, 23.55 Uhr im ZDF"Das leere Grab" macht deutlich, welche Traumata die deutsche Kolonialherrschaft bis heute hinterlassen hat zeigt aber auch die Stärke und Selbstermächtigung der Hinterbliebenen, die sich hartnäckig für eine Aufklärung der Kolonialverbrechen einsetzen. Die beiden Filmemacherinnen Agnes Lisa Wegner und Cece Mlay begleiten sie bei ihrem Kampf durch den Dschungel der deutschen und tansanischen Bürokratie.Ihre Suche führt sie bis zu den höchsten politischen Ebenen - ins Auswärtige Amt nach Berlin und zu einer Begegnung mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in ihrer tansanischen Heimatstadt. Dennoch steht weiterhin die Frage im Raum, wie die Gebeine identifiziert und zu ihren Familien zurückgeführt werden können.KontaktBei Fragen zu "Das leere Grab" erreichen Sie Dr. Britta Schröder per E-Mail unter schroeder.b@zdf.deSie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/detail/das-leere-grab?) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Hier finden Sie den Film zur Vorabansicht (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/das-leere-grab) im ZDF-Presseportal (nach Log-in)- Hier finden Sie die Pressemappe (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/das-leere-grab) im ZDF-PresseportalPressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49 (0)6131 - 70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6033675