Der bKV-Markt bietet noch ein unglaubliches Potential, bedarf aber einer komplexen Beratung. Mario Fökel, Vertriebsdirektor Signal Iduna, erläutert im One On One Gespräch mit MeinGeld Chefin Isabelle Hägewald, wie man Vermittler unterstützt, welche Rolle die GKV hier spielt und warum die Beratung vor Ort unersetzbar ist.

