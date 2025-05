Traunstein/Homberg (ots) -- Auf dem Dach des JYSK-Logistikzentrums in Homberg (Efze) in Nordhessen wurde eine 453 Kilowattpeak (kWp) Photovoltaikanlage zur Eigenstromversorgung installiert.- Der Solarstrom senkt den CO2-Ausstoß des Standorts und verbessert die energetische Bilanz der Logistikprozesse.- Ausblick: Ein weiteres Photovoltaikprojekte mit der JYSK SE befindet sich bereits in der Umsetzungsphase.Die Energy Partners GmbH aus Traunstein hat gemeinsam mit JYSK SE ein weiteres Projekt zur nachhaltigen Energieversorgung erfolgreich umgesetzt. Auf dem Dach des Logistikzentrums im nordhessischen Homberg (Efze) wurde eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 453 Kilowattpeak (kWp) installiert. Der erzeugte Solarstrom wird direkt vor Ort genutzt und trägt zur klimafreundlichen Versorgung des Standorts bei.Nach dem ersten Projekt in Kammlach (Bayern), das im März 2025 in Betrieb ging, ist die Anlage in Homberg bereits das zweite Projekt, das Energy Partners mit dem internationalen Einrichtungskonzern JYSK umgesetzt hat. Beide Unternehmen setzen damit konsequent auf nachhaltige Energieversorgung und CO2-Einsparung im Logistikbereich."Mit diesem Projekt stärken wir die Energieautarkie des Standorts in Homberg und unterstützen JYSK bei der Umsetzung seiner Nachhaltigkeitsstrategie. Die Anlage ist optimal auf den Eigenverbrauch ausgelegt und liefert saubere Energie genau dort, wo sie gebraucht wird", erklärt Matthias Giller, Managing Director der Energy Partners GmbH.Auch bei JYSK ist die Freude über den erfolgreichen Abschluss des zweiten Projekts groß: "Nach dem erfolgreichen Start unserer Partnerschaft in Kammlach freuen wir uns, nun auch in Homberg einen weiteren Schritt in Richtung klimafreundliche Logistik zu gehen. Energy Partners ist für uns ein verlässlicher Partner, wenn es um die Umsetzung unserer ambitionierten Nachhaltigkeitsziele geht", so Daniel Schöniger, Logistics Director bei JYSK SE.Ein weiteres Projekt mit JYSK befindet sich aktuell in der Umsetzung. Ziel ist es, durch gezielte Maßnahmen wie Photovoltaiklösungen die Energieeffizienz an den Standorten weiter zu steigern und einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der Logistikstandorte zu leisten.Pressekontakt:Verena SteindlMarketing & CommunicationsMaxSolar GruppeTelefon: +49 861 21396 621E-Mail: verena.steindl@maxsolar.deOriginal-Content von: MaxSolar GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170503/6033797