Österreich/Deutschland/Schweiz (ots) -Formware und DocuMatrix haben sich zum Jahresbeginn zu einer Gruppe zusammengeschlossen: Seit dem CIOSUMMIT in Wien treten die Unternehmen unter der Marke neeyo mit einer gemeinsamen, neuen Lösungsplattform auf.Formware ist Spezialist für die Automatisierung von Dokumentenprozessen, DocuMatrix ist Anbieter intelligenter Systeme zur Dokumentenerstellung. Die neeyo Suite vereint das umfangreiche Portfolio beider Unternehmen und deckt die gesamte Wertschöpfungskette in im Customer Communication Management ab.Zwei Unternehmen, ein gemeinsames LeistungsversprechenMit der Gründung von neeyo fließen Know-how und Technologie beider Häuser in eine einheitliche Plattform - die neeyo Suite. Mit dieser neuen Produktplattform werden digitale Dokumenten- und Geschäftsprozesse vollständig automatisiert, Schnittstellen vereinheitlicht und Compliance-Anforderungen in internationalen Märkten zuverlässig abgedeckt. Für Unternehmen eröffnen sich dadurch neue Optionen, den Ressourceneinsatz in der Dokumentenproduktion spürbar zu senken und gleichzeitig die Qualität der Kundenkommunikation zu erhöhen.Kundenkommunikation auf der nächsten EntwicklungsstufeDie Lösungen von Formware und DocuMatrix werden seit Jahrzehnten in Customer Communication Management (CCM)- und Output-Management-Projekten weltweit eingesetzt. Unter der Dachmarke, bündelt die neeyo Group mehr als 60 Jahre Projekterfahrung, um Unternehmen aller Branchen bei der Modernisierung und Optimierung ihrer Kommunikationsprozesse zu unterstützen.Die vorgestellte neeyo Suite verarbeitet strukturierte und unstrukturierte Unternehmensdaten, generiert daraus regelbasiert personalisierte Inhalte und stellt diese in digitalen oder gedruckten Kanälen bereit. Die modulare Architektur ermöglicht eine skalierbare Einführung - von einzelnen Fachabteilungen bis hin zu global verteilten Produktionsumgebungen. Ein integriertes Compliance-Framework sorgt dafür, dass regulatorische Vorgaben lückenlos erfüllt werden.Stimmen aus dem Management"Der CIOSUMMIT bot einen geeigneten Rahmen, um die gemeinsame Ausrichtung vorzustellen und mit Anwendern über konkrete Einsatzszenarien zu sprechen", betont Markus Gruber, Co-CEO der neeyo Group. "Die Rückmeldungen zeigen, dass eine konsolidierte, cloud-fähige Lösung für die Automatisierung von Dokumentenprozessen branchenübergreifend gefragt ist."Co-CEO Steffen Böhringer ergänzt: "Mit der neeyo Suite führen wir Technologien beider Unternehmen in einer durchgängigen Plattform zusammen. Organisationen erhalten damit ein Werkzeug, das ihre Kommunikationsströme zentral steuert, Medienbrüche vermeidet und zukünftige Anforderungen über Konfigurationsoptionen statt Individualentwicklung abbildet."Pressekontakt:neeyo GroupLena Zach, MATelefon: +436609720946E-Mail: lena.zach@neeyo.ioOriginal-Content von: neeyo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179763/6033795