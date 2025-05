FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Patrizia auf "Buy" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Auf den ersten Blick sei das erste Quartal eine bunte Mischung, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe von Kostenkürzungen und Effizienzmaßnahmen profitiert./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2025 / 07:53 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000PAT1AG3