NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renk nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe die Konsensschätzung übertroffen, ihre Prognose aber verfehlt, schrieb Chloe Lemarie in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Der Umsatz des Panzergetriebe-Herstellers sei etwas schwächer als vom Markt erwartet ausgefallen./rob/edh/laVeröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2025 / 02:29 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2025 / 02:29 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000RENK730