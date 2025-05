EQS-News: Cherry SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

München, 14. Mai 2025 - Die Cherry SE [ISIN: DE000A3CRRN9], ein global tätiger Hersteller von Computer-Eingabegeräten und digitalen Lösungen für den Gesundheitssektor, hat heute ihren Quartalsfinanzbericht für das erste Quartal 2025 veröffentlicht und die Jahresprognose bestätigt. Im ersten Quartal 2025 erzielte die Cherry SE einen Konzernumsatz von 25,3 Mio. Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) lag bei -2,0 Mio. Euro, was einer bereinigten EBITDA-Marge von -8,0 % entspricht. Die Ergebnisse lagen im Rahmen der eigenen Erwartungen, aber unter dem Niveau des Vorjahresquartals (Q1 2024 Konzernumsatz: 30,3 Mio. Euro, bereinigte EBITDA-Marge: 2,8 %). Das makroökonomische Umfeld im Q1 2025 blieb angespannt, beeinflusst von der Konjunkturschwäche in Deutschland und der Antizipation erhöhter US-Zölle auf Waren aus China. Entwicklung der Geschäftsbereiche in Q1 2025 GAMING & OFFICE PERIPHERALS: Umsatz von 19,1 Mio. Euro (Q1 2024: 20,6 Mio. EUR) und bereinigte EBITDA-Marge von 10,5 % (Q1 2024: 10,6 %). Hohe Lagerbestände in Deutschland bremsten den Absatz und das US-Geschäft blieb hinter den Erwartungen zurück, wohingegen der Absatz in China erfreulich verlief.

DIGITAL HEALTH & SOLUTIONS: Umsatz von 4,8 Mio. EUR (Q1 2024: 8,0 Mio. EUR) und bereinigte EBITDA-Marge von 17,6 % (Q1 2024: 32,2 %). Der Rückgang im Vergleich mit dem Vorjahr ist zum einen auf den Basiseffekt des Vorjahres - Einführung E-Rezept - und zum anderen auf den verzögerten Start der elektronischen Patientenakte in diesem Jahr zurückzuführen.

COMPONENTS: Umsatz von 1,5 Mio. EUR (Q1 2024: 1,7 Mio. EUR) und bereinigte EBITDA-Marge von -22,5 % (Q1 2024: 21,1 %). Das Marktumfeld blieb aufgrund intensiven Preiswettbewerbs äußerst herausfordernd. Restrukturierung und strategische Maßnahmen Die Cherry SE hat am 22. April 2025 bekannt gegeben, auf Basis eines Sanierungskonzepts die Schalterproduktion in Auerbach einzustellen und vollständig zu einem Partner nach China zu verlagern. Der Standort Auerbach wird beibehalten und in ein Entwicklungs-, Logistik- und Servicezentrum umgewandelt. Zudem wurde eine Verlängerung des Kreditvertrages mit der UniCredit Bank GmbH bis Ende 2027 zu angepassten Bedingungen vereinbart. In einer weiteren Mitteilung vom 8. Mai 2025 hat die Cherry SE über eine Vereinbarung zur Veräußerung des Geschäfts mit hygienischen Eingabegeräten (ehemals Active Key) an Contour Design Nordic A/S zum Preis von insgesamt 21 Mio. Euro, aufgeteilt in feste und erfolgsabhängige Kaufpreiskomponenten, informiert. Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 Für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt der Vorstand die Prognose eines Konzernumsatzes von ca. 105 bis 120 Mio. Euro und einer bereinigten EBITDA-Marge zwischen 3,0 % und 6,0 %. Oliver Kaltner, CEO der Cherry SE: "Die Ergebnisse des ersten Quartals spiegeln die anhaltenden Marktbedingungen wider, die wir bereits in unserem internen Geschäftsplan für das erste Quartal eingeplant hatten. Wir sind überzeugt, dass die eingeleiteten Restrukturierungsmaßnahmen und die Stärkung unserer Kerngeschäfte es uns ermöglichen werden, die Herausforderungen zu meistern und wieder profitabel zu wachsen. Der Verkauf der Active Key Sparte erweitert unseren Handlungsspielraum." Weitere Informationen Der vollständige Quartalsfinanzbericht Q1/2025 steht auf der Investor-Relations-Website der Cherry SE zum Download bereit. Über Cherry Die Cherry SE [ISIN: DE000A3CRRN9] ist ein internationaler Hersteller von Computer-Eingabegeräten wie mechanischen Tastaturen, Mäusen, Mikrofonen und Headsets für Anwendungen in den Bereichen Office, Gaming und Industrie für hybrides Arbeiten sowie Hardware- und Software-Lösungen im Bereich Digital Healthcare. Seit Gründung im Jahr 1953 steht CHERRY für innovative und langlebig-hochwertige Produkte, die speziell für bestimmte Kundenbedürfnisse entwickelt werden. CHERRY hat seinen operativen Hauptsitz in Deutschland (Auerbach in der Oberpfalz). Das Unternehmen beschäftigt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen Entwicklung, Service, Logistik und Produktion an Standorten in Deutschland (Auerbach), China (Zhuhai) und Österreich (Wien) sowie in mehreren Vertriebsbüros in Deutschland (München, Auerbach), Frankreich (Paris), Schweden (Landskrona), den USA (Chicago), China (Shanghai) und Taiwan (Taipeh). Mehr Informationen im Internet unter: https://ir.cherry.de/de/

