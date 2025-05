BU-Versicherungen heute werden häufiger in jungen Jahren abgeschlossen, als das noch vor einigen Jahren der Fall war. Auch das Angebot der Versicherer richtet sich immer mehr an eine jüngere Zielgruppe. Psychische Erkrankungen bleiben weiterhin die Hauptursache für eine Berufsunfähigkeit. Kürzlich hat die Ratingagentur MORGEN & MORGEN wieder das Angebot in der Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) untersucht. Das Ergebnis: Die Tariflandschaft bewegt sich auf einem hohen Niveau. Neben den zahlreichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...