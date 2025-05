Dr. Horst Ihlas, Gründer und Geschäftsführer der Dr. Ihlas GmbH, erhält Verstärkung in der Geschäftsleitung. Mitte April ist der Rechtsanwalt Thomas Lindner als Co-Geschäftsführer ins Unternehmen eingestiegen. Thomas Lindner ist mit Wirkung zum 15.04.2025 in die Geschäftsleitung der Dr. Ihlas GmbH berufen worden und wird dort als Co-Geschäftsführer an die Seite des Gründers und Geschäftsführers Dr. Ihlas treten.

