EQS-News: TRATON SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung

TRATON-Hauptversammlung entlastet Vorstand und Aufsichtsrat und beschließt Dividende für 2024 von 1,70 € je Aktie



14.05.2025 / 13:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





TRATON-Hauptversammlung entlastet Vorstand und Aufsichtsrat und beschließt Dividende für 2024 von 1,70 € je Aktie München, 14. Mai 2025 - Die Hauptversammlung der TRATON SE hat sämtlichen Tagesordnungspunkten der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung mit großer Mehrheit zugestimmt. So wurde für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividendenausschüttung von 1,70 € je Aktie beschlossen, nach 1,50 € im Vorjahr. Darüber hinaus wurden die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 entlastet sowie der vorgelegte Vergütungsbericht gebilligt. TRATON-CEO Christian Levin sagte in seiner Rede an die Anteilseigner mit Blick auf das modulare Baukastensystem der Gruppe, ein strategisches Schlüsselprojekt von TRATON: "Wir sehen, dass wir durch unsere globale Aufstellung und unsere markenübergreifende Zusammenarbeit stärker und widerstandsfähiger werden. Bestes Beispiel: unser TRATON Modular System. Ein zentraler Bestandteil unserer Strategie. Kurz gesagt steht dahinter das Prinzip: gleicher Bedarf - gleiche Lösung. Und zwar verbunden mit umfassenden Möglichkeiten, auf alle Kundenbedürfnisse einzugehen. Für alle Marken. Mit einheitlichen Schnittstellen. So holen wir das maximale Drehmoment aus unseren Entwicklungskapazitäten. Für unsere Kunden schaffen wir ein breites Angebot an ausgefeilten Lösungen. Gleichzeitig können wir innerhalb der TRATON GROUP effizienter arbeiten und Kosten sparen." Weitere Informationen zur Hauptversammlung der TRATON SE sowie die Abstimmungsergebnisse und Rede von Christian Levin finden Sie hier: www.traton.com/hauptversammlung

Kontakt Ursula Querette

Head of Investor Relations

T +49 152 02152400

ursula.querette@traton.com Thomas Paschen

Investor Relations

T +49 170 9073494

thomas.paschen@traton.com TRATON SE

Hanauer Straße 26 / 80992 München / Deutschland

www.traton.com Die TRATON SE als konzernleitende Holding der TRATON GROUP gehört mit ihren Marken Scania, MAN, International und Volkswagen Truck & Bus zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Produktportfolio der Gruppe umfasst Lkw, Busse und leichte Nutzfahrzeuge. "Transforming Transportation Together. For a sustainable world.": Mit dieser Absicht unterstreicht das Unternehmen den Anspruch, das Nutzfahrzeuggeschäft und das wirtschaftliche Wachstum der Gruppe nachhaltig zu prägen.



14.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com