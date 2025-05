München (ots) -Prof. Dr. Klemens Joos (56) leitet seit dem 13. Mai 2025 wieder die Geschicke der EUTOP Group als CEO. Hintergrund ist eine ambitionierte Wachstumsstrategie bis zum Jahr 2035 für die EUTOP Group, die von ihm 1990 während seines Studiums der Betriebswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München gegründet worden war. Bereits ein Jahr nach der Gründung verfügte das Unternehmen über eine Repräsentanz in Brüssel. Heute ist die EUTOP Group neben Brüssel in allen wichtigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union mit Tochtergesellschaften oder Repräsentanzen in den jeweiligen Hauptstädten vertreten.Darüber hinaus ist Prof. Dr. Klemens Joos Honorarprofessor für "Betriebswirtschaftslehre - Political Stakeholder Management" an der Technischen Universität München (TUM).Pressekontakt:EUTOP Group+49 89 323700-0eutop@eutop.euOriginal-Content von: EUTOP Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171767/6033871