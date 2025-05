Bonn (ots) -Knapp drei Monate nach dem Verfehlen des Wiedereinzugs in den Bundestag richtet sich die FDP auf ihrem 76. Ordentlichen Bundesparteitag in Berlin neu aus. Im Mittelpunkt des Parteitages steht vor allem die Neuwahl des Parteivorstandes.phoenix berichtet live am Freitag, dem 16. Mai, ab 14 Uhr aus dem Estrel Congress Center in Berlin. Moderatorin vor Ort ist Julia Grimm, Saalreporter ist Daniel Schröder. Doris Müller ordnet das Geschehen aus dem Off ein. Gesprächspartner vor Ort sind Jan Hildebrand (Handelsblatt), Ann-Katrin Büüsker (Deutschlandfunk) und der Politikwissenschaftler Prof. Dr. Uwe Jun.Eröffnet wird der Parteitag am Freitag um 11 Uhr durch den stellvertretenden Bundesvorsitzenden Johannes Vogel. Um 12 Uhr folgt der Rechenschaftsbericht von Christian Lindner.Die Rede von Christian Lindner können Sie bei phoenix live via HbbTV verfolgen.Die Wahl des Präsidiums und des Bundesvorstands ist für Freitagnachmittag ab 15:30 Uhr angesetzt.Am Samstag, den 17. Mai, begleitet phoenix den Parteitag live ab 09:00 Uhr. Für 11:00 Uhr wird die Rede des/der neu gewählten Generalsekretär/in erwartet.Der Parteitag wird parallel im Stream auf phoenix.de und auf den Social-Media-Kanälen begleitet.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6033889