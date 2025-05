Machtwechsel auf einem der teuersten Automärkte der Welt: Chinas E-Auto-Riese BYD überholt erstmals den langjährigen Marktführer Toyota bei den Fahrzeugverkäufen in Singapur - und setzt damit ein deutliches Zeichen im internationalen Wettbewerb. Die Wachstumsstory des Konzerns gewinnt an Dynamik. Mittelfristig sollen die Märkte in Europa und Lateinamerika erschlossen werden.3.002 Neuwagen verkaufte BYD zwischen Januar und April in Singapur. Mit einem Anteil von 20 Prozent am Gesamtmarkt steht der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...