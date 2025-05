Augsburg (ots) -Mit "FiftyOne AI" präsentiert ein deutsches DeepTech-Unternehmen eine disruptive KI-Lösung, die administrative Prozesse nicht nur analysiert, sondern vollständig übernimmt. Die Plattform schafft, was bislang ganze Abteilungen beanspruchte - und macht damit Effizienzgewinne von über 90 % realistisch.FiftyOne AI geht über die gängigen Analyse-Tools hinaus. Die Software erkennt Inhalte in Dokumenten, analysiert Geschäftsunterlagen, versendet E-Mails, legt strukturierte Ordnerpfade an, koordiniert Termine über Kalenderschnittstellen und optimiert interne Workflows - alles automatisiert, auf Zuruf oder vollintegriert.Ein Pilotprojekt zeigt die Wirkung: Was früher 50 Mitarbeitende in einem Jahr erledigten, schafft FiftyOne AI in weniger als 30 Tagen. Der Return-on-Investment? Bereits im ersten Monat."Wir haben einen KI-Tool entwickelt, die nicht nur unterstützt, sondern führt - ein digitaler Co-CEO, der denkt, entscheidet und handelt", sagt Jocelyn Moreau, Gründer und KI-Experte der BM Holding GmbH, die FiftyOne AI aus der Praxis für die Praxis heraus entwickelt hat.Skalierbare Lösung für den Mittelstand - mit Big-Four-PotenzialFiftyOne AI ist modular aufgebaut, API-fähig und branchengenerisch einsetzbar. Ob in der Bauwirtschaft, im Consulting, im Finanz- und Rechtswesen oder im Mittelstand - die Software passt sich bestehenden Systemen an, lernt kontinuierlich und automatisiert Freigabeprozesse, Kommunikationsabläufe und Datenmanagement."Wir glauben, dass Unternehmen künftig nicht mehr skalieren müssen, indem sie mehr Personal einstellen - sondern durch intelligente Software wie diese", heißt es aus dem Investorenkreis. Frühphasen-Investor BM Holding GmbH hat sich bereits beteiligt.Verfügbarkeit und PerspektiveFiftyOne AI ist derzeit in der skalierbaren Beta-Phase. Bis Jahresende sollen weitere Unternehmenskunden onboarded werden. Das Team plant die Expansion in DACH und darüber hinaus - Gespräche mit strategischen Partnern und Venture Capital Fonds laufen bereits.Pressekontakt:FiftyOne AI - Kommunikationfuture@fiftyOne-AI.comwww.fiftyone-ai.comOriginal-Content von: BM Holding GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179766/6033932