Großinvestor stockt Solana-Bestand auf über 100 Millionen US-Dollar auf. DeFi-Wachstum und technische Stärke befeuern Rallye!Die Kryptowährung Solana (SOL) setzt ihren beeindruckenden Aufwärtstrend fort. Mit einem Kursplus von über 21 Prozent auf Wochensicht und einem aktuellen Plus von 3,5 Prozent in den letzte 24h notiert SOL bei rund 180 US-Dollar (Stand: 13:00 Uhr MESZ) - und damit auf dem höchsten Stand seit Mitte Februar. Im Fokus steht dabei nicht nur das starke DeFi-Wachstum auf der Solana-Blockchain, sondern auch eine strategische Großinvestition. Das börsennotierte Unternehmen DeFi Development Corp. - ehemals bekannt als Janover - verkündete am Dienstag, 172.670 Solana-Token im …