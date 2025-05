München (ots) -Die UEFA Nations League kommt Anfang Juni nach Deutschland. Die UEFA Nations League Finals mit den Halbfinals, Finale und Spiel um Platz 3 werden vom 4. bis zum 8. Juni in Stuttgart und München gespielt. Die ARD überträgt das Halbfinale Spanien - Frankreich am 5. Juni ab 20:15 Uhr (Anstoß: 21:00 Uhr) live im Ersten und in der ARD Mediathek. Hochspannung ist garantiert bei der Wiederauflage des EM-Halbfinales von 2024. Beide Teams haben die UEFA Nations League bereits gewonnen, sind qualitativ hochkarätig besetzt und bekannt für reizvolle Begegnungen auf Augenhöhe. Der Sieger des Spiels wäre außerdem der Gegner der DFB-Elf im Finale, falls sich diese am Vortag gegen die Auswahl aus Portugal durchsetzt (4. Juni, live beim ZDF).Esther Sedlaczek moderiert die Halbfinal-Übertragung live aus Stuttgart, gemeinsam mit ARD-Experte Bastian Schweinsteiger. Reporter der Partie ist Philipp Sohmer.Im ARD-Hörfunk gibt es außerdem alle vier Spiele der UEFA Nations League Finals live als Audio-Vollreportage und in Ausschnitten sowie eine umfangreiche Rundumberichterstattung mit Schwerpunkt auf der deutschen Nationalmannschaft.Sendeplanung:Donnerstag, 5. Juni 202520:15-23:10 UhrSportschauUEFA Nations LeagueHalbfinaleSpanien - FrankreichReporter: Philipp SohmerModeration: Esther SedlaczekExperte: Bastian SchweinsteigerÜbertragung aus Stuttgartdazwischen ca. 21:50-21:59 UhrTagesthemenPressekontakt:ARD Sportkoordination, Swantje Lemenkühler,Tel. 089/55 89 44 780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6033963