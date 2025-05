BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat zum Abschluss seiner Regierungserklärung eine Botschaft der Zuversicht an die Bevölkerung gerichtet. "Ich will dem Deutschen Bundestag und den Bürgerinnen und Bürgern in unserem Land sagen: Wir können alle Herausforderungen, ganz gleich wie groß sie auch sein mögen, aus eigener Kraft heraus bewältigen", sagte Merz im Bundestag. "Ich möchte, dass Sie, die Bürgerinnen und Bürger, schon im Sommer spüren: Hier verändert sich etwas zum Guten, hier geht es jetzt voran!"

Es gebe in Deutschland "kein Problem", das nicht - zumindest mit der Zeit - lösbar sei, sagte Merz. "Unser Land hat alle Stärken und alle Fähigkeiten, um wieder nach vorne zu kommen", erklärte der Kanzler. "Ich habe die große Zuversicht, dass uns das in den nächsten Jahren gemeinsamen gelingen kann." Wichtig sei hier das Engagement aller Generationen.

Merz: "Wir streben kein ideologisches Großprojekt an"



"Wir streben kein ideologisches Großprojekt an zur Veränderung unserer Gesellschaft. Wir wollen die Rahmenbedingungen setzen für das Zusammenleben der Menschen in Deutschland", betonte Merz.

Die Bundesregierung habe auch "nicht auf alle Fragen eine schnelle Antwort" - er auch nicht, so Merz. "Mein Angebot an Sie alle ist: Lassen Sie uns gemeinsam nach Antworten suchen, um Lösungen ringen, manchmal auch streiten - aber immer mit dem gemeinsamen Ziel, unser Land besser zu machen."/yydd/DP/jha