Der Busbetreiber Red Movilidad hat in Santiago 300 neue Elektrobusse in Empfang genommen, die Teil der chilenischen Bemühungen um die Elektrifizierung des öffentlichen Nahverkehrs sind. Dies ist der Startschuss für eine umfangreiche Expansion, die bis Ende 2025 den Einsatz von 1.800 Elektrobussen vorsieht, womit der Anteil der Elektrobusse in der Hauptstadt auf 68 Prozent steigen soll. Die Elektrobusse werden von Zhongtong hergestellt und von China ...

