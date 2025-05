© Foto: AP | Koki Kataoka - picture alliance

Die Selbstfahrplattform Apollo des chin. Internetkonzerns Baidu gilt als technologisch führend. Jetzt plant das Unternehmen einen Markteintritt in Europa.Der Kampf um die Vorherrschaft im Geschäft mit autonomen Fahrdienstleistungen ist in vollem Gange. Ursprünglich hatte Tesla-CEO Elon Musk die Führungsrolle bei sogenannten Robotaxis beansprucht. Wie so oft ist er aber auch diesem Anspruch nicht gerecht geworden. Tesla gilt gegenüber der Alphabet-Tochter Waymo und dem chinesischen Technologiekonzern Baidu als abgehängt und ist jetzt auf laxe Regulierungsvorschriften und die Gunst von US-Präsident Donald Trump angewiesen. Unterdessen treiben die Rivalen ihre Expansionspläne voran. Wachsende …