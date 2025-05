EQS-Ad-hoc: Nürnberger Beteiligungs-AG / Schlagwort(e): Stellungnahme/Hauptversammlung

14.05.2025 / 14:51 CET/CEST

Der Vorstand beabsichtigt auf Fragen in der Hauptversammlung "Wie sehen die Zukunftsplanungen aus? Will die NÜRNBERGER weiterhin unabhängig bleiben?" wie folgt zu antworten: Derzeit ist die Unabhängigkeit in der Strategie verankert. Der Vorstand prüft aktuell im Rahmen seiner Leitungsverantwortung ergebnisoffen, ob die vom Unternehmen verfolgte Strategie auch angesichts der derzeitigen Transformation für die Zukunft im Unternehmensinteresse liegt oder der Weiterentwicklung bedarf und welche Handlungsoptionen die Gesellschaft hat.



Kontakt:

NÜRNBERGER Beteiligungs-AG

Thomas Schülke

Investor Relations

Ostendstraße 100

90334 Nürnberg

0911 531-1425

Thomas.Schuelke@nuernberger.de



