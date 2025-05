Marktführer im Bereich Integration und Automatisierung kündigt Innovationen bei KI-Agenten, Updates zu Data Integration und Support für Model Context Protocol (MCP) an

Boomi, der Marktführer im Bereich KI-gesteuerter Automatisierung, kündigte heute eine Reihe von Produktinnovationen an, die entwickelt wurden, um die intelligente Automatisierung im gesamten Unternehmen zu beschleunigen und zu skalieren. Diese Innovationen, darunter die allgemeine Verfügbarkeit von Boomi Agentstudio, leistungsstarke neue KI-Agenten, die Erweiterung der Boomi Enterprise Platform um Boomi Data Integration (ehemals Rivery) und Support für Model Context Protocol (MCP), spiegeln das Engagement des Unternehmens für geschäftliche Transformation durch eine einheitliche, offene und KI-native Plattform wider.

"Heutige Unternehmen werden von digitaler Fragmentierung und der wucherartigen Ausbreitung von Daten überwältigt", sagte Steve Lucas, Chairman und CEO von Boomi. "Die Zukunft gehört den Organisationen, die alles intelligent vernetzen und automatisieren können und Boomi ist DIE Plattform, die das möglich macht. Mit diesen Innovationen befähigen wir unsere Kunden, schneller zu agieren, intelligenter zu arbeiten und in einer durch KI geprägten Welt führend zu sein."

Highlights im Bereich Produktinnovation

Allgemeine Verfügbarkeit von Boomi Agentstudio

Boomi Agentstudio (ehemals Boomi AI Studio), die einzige umfassende Agent-Lifecycle-Management-Lösung, ermöglicht es Organisationen, alle KI-Agenten in einer sicheren No-Code-Umgebung zu entwickeln, zu verwalten und zu orchestrieren. Durch die Kombination von intuitiven Tools mit unternehmensgerechter Governance beschleunigt Boomi Agentstudio die Entwicklung von KI-Agenten für reale Anwendungsfälle auf verantwortungsvolle Weise, vom Kundensupport bis zur Automatisierung von Spesenabrechnungen.

Mit der Freigabe zur allgemeinen Verfügbarkeit erweitert Boomi seine Integrationsfähigkeiten um Amazon Q Business. Boomi ist nun ein zugelassener Data Processor für alle Kunden von Amazon Web Services (AWS) ein Meilenstein, der leistungsstarke unternehmensgerechte Funktionalität für diejenigen bietet, die KI-Agenten auf AWS entwickeln. Die erweiterte Governance von Agentstudio unterstützt die zentrale Agentenregistrierung für Amazon Bedrock und bietet somit Transparenz über verschiedene Anbieter hinweg. Eine neue "Agent Step"-Funktion ermöglicht es Integrationsentwicklern außerdem, registrierte Agenten nahtlos direkt in den Prozess-Canvas einzubetten.

Neue Boomi AI Agents

Boomi-Kunden haben bereits über 33.000 Boomi AI Agents implementiert und nutzen damit das Potenzial von Hyperproduktivität. Diese intelligenten Softwareeinheiten agieren im Namen von Entwicklern, um komplexe Aufgaben zu automatisieren, Geschäftsprozesse zu optimieren und die Integration von Anwendungen, Daten und APIs zu beschleunigen was die Time-to-Value erheblich reduziert und die betriebliche Effizienz steigert. Zu den neuen Agenten gehören:

Integration Advisor Agent: Profitieren Sie von der autonomen Überprüfung von Integrationsprozessen durch die Bereitstellung von umsetzbarem Feedback zur Verbesserung der Integrationseffizienz und Wartungsfreundlichkeit.

Profitieren Sie von der autonomen Überprüfung von Integrationsprozessen durch die Bereitstellung von umsetzbarem Feedback zur Verbesserung der Integrationseffizienz und Wartungsfreundlichkeit. API Design Agent: Entwerfen und bearbeiten Sie effizient auf geschäftliche und technische Anforderungen zugeschnittene APIs durch das selbständige Generieren von OpenAPI-Spezifikationen, die Best Practices für konforme und umfassende API-Definitionen nutzen.

Entwerfen und bearbeiten Sie effizient auf geschäftliche und technische Anforderungen zugeschnittene APIs durch das selbständige Generieren von OpenAPI-Spezifikationen, die Best Practices für konforme und umfassende API-Definitionen nutzen. API Documentation Agent: Beschleunigen Sie die Markteinführung und erhöhen Sie die Akzeptanz durch die selbstständige Generierung geschäftlicher und technischer Dokumentation aus API-Definitionen.

Beschleunigen Sie die Markteinführung und erhöhen Sie die Akzeptanz durch die selbstständige Generierung geschäftlicher und technischer Dokumentation aus API-Definitionen. Data Connector Agent: Erstellen Sie rasch Data Integration Connectors für jede REST-basierte Datenquelle. Verbinden Sie alle Daten auf einer einzigen Plattform ganz ohne Beteiligung von Drittanbietern.

Diese Agenten sind in der Boomi Enterprise Platform ohne zusätzliche Kosten inbegriffen und können sofort eingesetzt werden. Damit erhalten Teams die Flexibilität, KI in jeden Geschäftsprozess einzubinden.

Model Context Protocol (MCP) Support

Model Context Protocol (MCP) hat sich als bahnbrechender offener Standard hervorgetan, der es KI-Agenten ermöglicht, sich mit den Tools und Ressourcen zu verbinden, die sie für die Planung und Ausführung von Aufgaben benötigen. Support für MCP ist in der gesamten Architektur der Boomi Enterprise Platform nativ integriert. Damit ist es das primäre Protokoll für die Prozessausführung und APIs werden automatisch über Boomi API Management als MCP-Server-Endpunkte bereitgestellt. Boomi Agentstudio wird MCP nutzen, um nahtlos auf Tools zuzugreifen. Darüber hinaus ermöglicht die Einführung eines neuen MCP-Gateways die Aggregation und Erkennung von Tools sowie Sicherheit und Governance auf Enterprise-Niveau.

Boomi Data Integration

Boomi Data Integration ehemals Rivery ist jetzt Teil der Boomi-Plattform und erschließt leistungsstarke neue Datenfunktionen. Mit automatisierten, durchgängigen Daten-Pipelines können Organisationen die Bereitstellung von Analysen und KI-gesteuerten Datenprodukten beschleunigen. Boomi Data Integration ist mit Managed Data Connectors, logbasierter Change Data Capture (CDC), intuitiver, moderner Benutzeroberfläche und verbesserter Transparenz ausgestattet und ermöglicht so den nahtlosen Import, die Transformation und Aktivierung von Daten aus beliebigen Quellen schneller, in größerem Umfang und präziser als je zuvor.

Ein Plattform-Ansatz für eine fragmentierte digitale Welt

"Angesichts der Tatsache, dass Unternehmen die Einführung von KI beschleunigen, benötigen sie Datenplattformen, die Silos überbrücken, das Datenmanagement optimieren und intelligente Automatisierung ermöglichen", sagte Matt Aslett, Research Director bei ISG. "Boomis Plattformansatz wird dieser Herausforderung gerecht, indem er Integration, Automatisierung, API-Management und Datenmanagement mit nativen KI-Funktionen kombiniert, um den Anforderungen digital fragmentierter Unternehmen gerecht zu werden."

"Boomi befindet sich in einer einzigartigen Position an der Schnittstelle von KI, Unternehmensdaten und Geschäftsprozessautomatisierung", sagte Ed Macosky, Chief Product and Technology Officer bei Boomi. "Als Urheber der iPaaS-Kategorie und die erste Integrations- und Automatisierungsplattform, die KI-Agenten mit vollständigem Lebenszyklusmanagement eingeführt hat ist Boomi weiterhin wegweisend für die Branche. Mit den heutigen Ankündigungen setzen wir einen neuen Standard für KI-gesteuerte Automatisierung und ermöglichen es Unternehmen, schneller zu agieren, intelligenter zu arbeiten und den vollen Wert ihrer Daten zu erschließen."

Über Boomi

Boomi, der Marktführer im Bereich KI-gesteuerter Automatisierung, unterstützt Unternehmen auf der ganzen Welt bei der Automatisierung und Optimierung kritischer Prozesse, um Geschäftsergebnisse schneller zu erzielen. Durch die Nutzung fortschrittlicher KI-Funktionen verbindet die Boomi Enterprise Platform Systeme nahtlos und verwaltet Datenflüsse mit API-Management, Integration, Datenmanagement und KI-Orchestrierung in einer umfassenden Lösung. Mit über 23.000 Kunden weltweit und einem schnell wachsenden Netzwerk von über 800 Partnern revolutioniert Boomi die Art und Weise, wie Unternehmen jeder Größe geschäftliche Agilität und operative Exzellenz erreichen. Weitere Informationen finden Sie unter boomi.com.

© 2025 Boomi, LP. Boomi, das "B"-Logo und Boomiverse sind Marken von Boomi, LP oder seinen Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Andere Namen oder Marken können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

