FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach zwischenzeitlichen Kursverlusten im frühen Handel haben die Aktien von Daimler Truck am Mittwoch an die starke Aufwärtsbewegung der vergangenen Tage angeknüpft. Zuletzt stand für die Papiere des Nutzfahrzeugherstellers ein Plus von 2,7 Prozent auf den höchsten Stand seit Mitte März zu Buche. Damit summiert sich das Plus in 5 Handelstagen auf mehr als 15 Prozent.

Dank einer starken Profitabilität auf dem nordamerikanischen Markt sei das erste Quartal besser gewesen als erwartet, schrieb Analyst Holger Schmidt von der DZ Bank. Zwar sei das Unternehmen für das Gesamtjahr nun weniger positiv gestimmt, nennenswerte Senkungen der Konsensschätzungen seien aber nicht nötig. Daimler Truck habe im Vergleich mit den Wettbewerbern besser abgeschnitten./bek/he