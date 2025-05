Eine Folie aus dem Kartellverfahren mit den USA deutet es an: Google plant die Integration seines Echtzeit-Chatbots Gemini Live in seinen Chrome-Browser. Eine offizielle Bekanntgabe könnte schon in wenigen Tagen erfolgen. Bisher hatte Google seinen Echtzeit-Chatbot Gemini Live schon in verschiedenen Umfeldern integriert, wie zum Beispiel in Android-Smartphones oder Google Lens. Die Desktop-Version seines Webbrowsers Chrome hatte Google dabei ausgespart. ...

