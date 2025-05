Tiktok hat ein neues KI-Feature für die Social-Media-App angekündigt. Darüber lassen sich einfache Fotos in Videos verwandeln und einzelne Elemente animieren. Wie das aussieht und welchen Haken es aktuell noch daran gibt. Der Mutterkonzern Bytedance, der hinter der beliebten Social-Media-App Tiktok steht, hat schon vor geraumer Zeit angekündigt, in diesem Jahr Milliarden in KI zu stecken. Erste Auswirkungen dieser Offensive und Unternehmensstrategie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...