Krypto News: KI-Coins nehmen wieder Fahrt auf - Marktkapitalisierung steigt auf 40 Milliarden $

Nach einer längeren Konsolidierungsphase melden sich KI-Coins gerade mit neuer Stärke zurück. Die Marktkapitalisierung des Sektors ist in den letzten Wochen deutlich gestiegen und hat wieder die Marke von 40 Milliarden $ überschritten. Getrieben wird der Aufschwung durch starke Kursgewinne bei Projekten wie VIRTUAL, TAO, NEAR und FET.

KI-Coins gehören zu den größten Gewinnern des aktuellen Aufschwungs

Kryptowährungen, die eine Schnittstelle zwischen Blockchain-Technologie und künstlicher Intelligenz schaffen, erfreuen sich im Verlauf des letzten Jahres ja immer wieder großer Beliebtheit. Vor allem zum Ende 2024 kam es dabei zu einer regelrechten KI-Coin-Rallye. Diese ließ die Marktkapitalisierung von KI-Coins in der Spitze auf bis zu 70 Milliarden $ ansteigen.

Daraufhin folgte dann in den letzten Monaten, wie auch für den restlichen Krypto-Markt, eine deutliche Konsolidierung, bei der wieder über die Hälfte des Kapitals aus KI-Coins abgezogen wurde. So fiel die KI-Coin-Marktkapitalisierung zum Tiefststand wieder unter 24 Milliarden $ zurück.

Quelle: Coinmarketcap.com

Seit Ende April geht es nun jedoch wieder aufwärts, und heute wird der KI-Coin-Marktsektor bereits wieder mit 40 Milliarden $ bewertet. Der Aufschwung spiegelt sich dabei natürlich auch in den Kursen der KI-Coins wider. Sämtliche der Top-KI-Kryptowährungen konnten sowohl im 7-Tages- als auch im 30-Tages-Vergleich stark zulegen.

Der Top-Performer im Monatsvergleich ist dabei zweifelsohne die KI-Kryptowährung VIRTUAL. Der Coin vom Virtuals Protocol konnte seit Ende April nämlich einen massiven Boom hinlegen und seinen Wert allein im letzten Monat um über 260 % steigern. So ging es von 0,50 $ bereits wieder auf zwischenzeitlich über 2 $ aufwärts, und die Marktkapitalisierung stieg wieder über 1 Milliarde $ an. Damit ist VIRTUAL jetzt auch wieder der zehntgrößte KI-Coin.

Starke Gewinne konnten auch größere KI-Coins wie TAO, NEAR und FET verzeichnen. Für TAO ging es im Monatsvergleich immerhin um über 88 % aufwärts, wodurch der Coin heute wieder einen Wert von 455,77 $ erlangt hat. Im Wochenvergleich wird der Coin dabei von NEAR geschlagen, der allein in den letzten sieben Tagen um 34,47 % zulegen und so die 3-$-Marke zurückerobern konnte.

Quelle: Coinmarketcap.com

Doch auch die Kryptowährung der Artificial Superintelligence Alliance, FET, konnte stark an Wert zulegen. Dadurch wird der Coin heute bereits wieder bei 0,8475 $ gehandelt und befindet sich damit im Wochenvergleich über 20 % im Plus.

Eigentliche KI-Coin-Rallye steht vielleicht erst noch bevor

Natürlich stellen sich viele Anleger jetzt die Frage, wie es mit der KI-Coin-Rallye weitergehen und ob TAO, NEAR, FET und Co. bald neue Allzeithöchststände erleben könnten. Grundsätzlich kann derzeit eher noch von einer Erholung als von einer wirklichen KI-Coin-Rallye gesprochen werden. Schließlich ist das Interesse vieler Anleger derzeit immer noch hauptsächlich auf Bitcoin und Top-Altcoins gerichtet.

Wir befinden uns schließlich noch ganz am Anfang einer neuen Phase des Aufschwungs. Investoren tendieren hier dazu, ihr Kapital am Anfang von Wachstumsphasen zunächst in Bitcoin und Top-Altcoins zu investieren, um hier die sichersten Renditen mitzunehmen. Erst sobald Bitcoin seine Höchststände erreicht hat und zu konsolidieren beginnt, fließt dann Kapital in wirklich großem Ausmaß in kleinere und volatilere Marktsektoren ab, da Anleger dann auch dort noch Renditen realisieren wollen.

Der KI-Coin-Sektor ist genau ein solcher Marktsektor mit teils hochvolatilen Coins. Dementsprechend könnte es sein, dass der jetzige Aufschwung noch gar nicht die eigentliche KI-Coin-Rallye ist, und diese erst in den kommenden Monaten bevorsteht.

Sollte es auch im Generellen einen erneuten Hype um künstliche Intelligenz und die Schnittstelle zum Krypto-Markt geben, könnte das der Rallye natürlich noch mehr Schwung verleihen. Viele Anleger interessieren sich aufgrund dieser vielversprechenden Aussichten heute vor allem auch für solche KI-Coins, die im Vergleich zu TAO und Co. noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung stehen.

MIND bietet Anlegern gerade noch einen günstigen Einstieg

Ein interessantes Beispiel für einen solchen Coin stellt heute unter anderem MIND dar. Hierbei handelt es sich nämlich um einen KI-Coin, der sogar noch so neu ist, dass er sich noch vor seinem ersten offiziellen Börsenlisting befindet. Tatsächlich kann MIND heute noch nicht auf Krypto-Börsen gehandelt werden, sondern ist nur über die offizielle Website des dahinter stehenden Projektes Mind of Pepe im Presale erhältlich.

Hier wird der Coin gerade zu einem rabattierten Vorverkaufspreis von 0,0037515 $ verkauft, und bisher kamen bereits über 9,2 Millionen $ an Investitionen von interessierten Anlegern zusammen. Die im Presale gekauften Coins können im Anschluss auch für eine jährliche Rendite von bis zu 247 % gestaked werden.

Quelle: Mindofpepe.com

Das Interessante an diesem Projekt ist, dass die Entwickler hier eine Schnittstelle zwischen Meme-Coin und KI-Token schaffen wollen. Sie kombinieren das beliebte PEPE-Frosch-Meme-Coin-Franchise mit einem KI-Projekt, das seinen Anlegern tatsächliche Utility bieten möchte.

Mind of Pepe dreht sich nämlich rund um einen AI-Agenten, der Social-Media-Plattformen wie X nach marktrelevanten Bewegungen scannen soll. So soll mithilfe von Retrieval-Augmented Generation echte Handelssignale herausgefiltert werden, um MIND-Investoren wertvolle Einblicke zu liefern.

Jetzt in MIND investieren

Dazu wurden eine Vektordatenbank sowie die CoinMarketCap-API integriert, und die KI wurde bereits mit 60.000 Krypto-Tweets trainiert. Damit könnte sich Anlegern hier also gerade noch der Einstieg in einen günstigen KI-Coin bieten, der sowohl Meme-Charakter hat als auch echte Utility bieten soll.

