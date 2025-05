New York und London (ots/PRNewswire) -Neue Plattform unterstützt Fachleute für Unternehmensnachhaltigkeit mit Peer-Support, Zugang zu Experten und strategischen Einblicken - speziell für die Herausforderungen von heute entwickeltDatamaran (https://www.datamaran.com/), der Marktführer für KI-gestützte ESG-Software, hat heute die Einführung von Harbor bekannt gegeben, der ersten globalen Community-Plattform, die ausschließlich für interne Nachhaltigkeitsexperten entwickelt wurde. Harbor bietet Führungskräften einen sicheren, unterstützenden Raum, um sich mit Kollegen zu vernetzen, Expertenwissen zu nutzen und den wachsenden Anforderungen ihrer Position in einem sich schnell verändernden Umfeld gerecht zu werden.Vorstellung der Harbor Community-PlattformNachhaltigkeitsexperten sehen sich mit steigenden regulatorischen Anforderungen, wachsenden Erwartungen der Stakeholder und einer zunehmenden Gegenbewegung zu ESG konfrontiert. Da sie häufig mit begrenzten internen Ressourcen arbeiten, wird von ihnen erwartet, dass sie transformative Veränderungen vorantreiben und gleichzeitig Risiken und Compliance-Anforderungen managen.Harbor ist eine direkte Antwort auf diesen Druck. Es bietet einen einzigen globalen Zugang zu einer gleichgesinnten Community, praktischen Ressourcen und kuratierten Inhalten, die Fachleuten nicht nur dabei helfen, ihre Aufgaben zu erfüllen, sondern auch widerstandsfähig und inspiriert zu bleiben.Was Harbor den Mitgliedern bietetDie Plattform wurde speziell für diejenigen entwickelt, die in einem Unternehmen für Nachhaltigkeit zuständig sind, und umfasst folgende Elemente:• Ein vertrauenswürdiger Ort für den Austausch mit Gleichgesinnten weltweit• Wöchentliche Aktualisierungen zu Regulierung und politischen Entwicklungen• Ein monatlicher Newsletter zu wichtigen Trends und Themen der Nachhaltigkeit• Ein Kalender mit kostenfreien, virtuellen und persönlichen Veranstaltungen in wichtigen globalen Zentren• Eine Stellenbörse mit neuen Möglichkeiten für die berufliche WeiterentwicklungDer Zugang ist für Fachleute für Unternehmensnachhaltigkeit und Personen, die in den Bereichen ESG-Strategie, Berichterstattung, Risiko, Compliance und Kommunikation tätig sind, kostenfrei. Datamaran führt außerdem Harbor+ (Plus) ein, eine Premiumstufe, die gegen eine jährliche Abonnementgebühr zusätzliche Vorteile bietet. Harbor+ umfasst exklusive Online-Sitzungen mit Regulierungsbehörden und Normungsgremien, vierteljährliche ESG-Policy-Briefings sowie von Experten und Fachkollegen geleitete Roundtable-Gespräche und Workshops.Gemeinschaft in einer Zeit der Herausforderung"Die heutigen Führungskräfte im Bereich Nachhaltigkeit treiben den Wandel unter intensiver Beobachtung voran", erklärte Marjella Lecourt-Alma, CEO und Mitbegründerin von Datamaran. "Mit Harbor schaffen wir einen Ort, an dem sie sich verstanden, unterstützt und befähigt fühlen, selbstbewusst zu führen."Seit 2014 setzt sich Datamaran für die ESG-Gemeinschaft durch Einblicke, Veranstaltungen und fachliche Beratung ein. Harbor baut auf diesem Erbe auf und markiert den nächsten Schritt in der Förderung von Nachhaltigkeitsexperten in Unternehmen weltweit.Ab heute für die Registrierung offenDie Anmeldung ist jetzt offen. Um mehr zu erfahren und sich anzumelden, besuchen Sie: datamaran.com/harbor.Kontakt:Helen Skeen, Senior PR and Content Manager: helen.skeen@datamaran.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2671133/5313645/Datamaran_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/datamaran-fuhrt-harbor-ein--eine-neue-community-plattform-fur-fachleute-im-bereich-unternehmensnachhaltigkeit-302452966.htmlOriginal-Content von: Datamaran Limited, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100101912/100931628