Wir laden unsere Aktionäre zu der am Dienstag, den 24. Juni 2025 um 13.00 Uhr im Hotel-Restaurant Rindenmühle, Am Kneippbad 9, 78052 Villingen-Schwenningen, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung herzlich ein. U.a. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns: Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Jahresabschluss SECANDA AG per 31. Dezember 2024 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 458.885,97 auf neue Rechnung vorzutragen.

Den vollständigen Artikel lesen ...