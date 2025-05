Riyadh Air, die digitale nationale Fluggesellschaft Saudi-Arabiens, schließt sich mit Ink Innovation zusammen, um ein flexibles und komfortables Flugreiseerlebnis zu bieten. Gemeinsam wollen sie die Standards im Liefermanagement in einer Welt neu definieren, die von E-Commerce, Cloud Computing und sich wandelnden Erwartungen der Reisenden geprägt ist.

Tony Douglas CEO von Riyadh Air, sagte:

"Ink ist ein wichtiger Partner für Riyadh Air und fördert kontinuierlich Innovationen in jeder Phase der Reise. Als gleichgesinnter Technologie-Innovator ist Ink der ideale Kooperationspartner für uns, da wir unseren Gästen bereits beim ersten Kontakt mit uns ein herausragendes digitales Erlebnis bieten möchten."

Über veraltete Systeme hinaus wachsen

Fluggesellschaften haben seit langem mit veralteten Infrastrukturen zu kämpfen Systemen, die darauf ausgelegt sind, Passagiere von A nach B zu befördern, aber nicht darauf, sie zu begeistern oder sich an ihre Bedürfnisse anzupassen. Diese Partnerschaft soll das ändern.

Riyadh Air und Ink implementieren ein vollständiges Delivery Management System, das auf das IATA Modern Airline Retailing (MAR) Modell abgestimmt ist. Die Plattform ermöglicht es Ihnen, Bestellungen in Echtzeit zu verwalten und zu bearbeiten, ohne veraltete Systeme, die auf PNLs oder PNRs basieren. So haben Reisende die Kontrolle über ihre Reisen.

Passagiere können unterwegs Änderungen vornehmen, während der Reise zusätzliche Services hinzufügen und auf Inhalte von Drittanbietern zugreifen alles in einem optimierten Erlebnis. Anstelle von statischen, im Voraus gebuchten Reisen wird das Reisen modular, persönlich und flexibel.

In der Praxis bewährt

Das System hat sich bereits bewährt. Riyadh Air hat mit der Plattform von Ink sein Air Operator Certificate erhalten und Testflüge über Kontinente hinweg durchgeführt. Alle Funktionen für die Flugabfertigung, den Check-in und die Ladekontrolle wurden mit den digitalen Tools von Ink ausgeführt.

Durch die Nutzung mobiler Anwendungen und einer Cloud-nativen Architektur können die Teams von Riyadh Air sofort auf Passagier- oder Betriebsanforderungen reagieren, sei es eine kurzfristige Sitzplatzänderung oder die Abwicklung von Flugausfällen, ohne dass es zu den bei herkömmlichen Systemen üblichen Problemen kommt.

Von der Fluggesellschaft zum Reise-Ökosystem

Die ehrgeizigen Ziele gehen weit über das Erlebnis im Flughafenterminal und die Verbesserung des Check-ins hinaus. Ink und Riyadh Air haben ihr System so aufgebaut, dass Reisende mit Hotels, Flughafentransfers, lokalen Erlebnissen und multimodalen Verkehrsmitteln wie der Bahn verbunden werden. Es wurde entwickelt, um Upselling, Cross-Selling und personalisierte Dienstleistungen zu unterstützen, die alle auf die modernen Erwartungen der Reisenden von heute abgestimmt sind.

"Wir entwickeln eine Plattform, die perfekt auf das moderne Airline-Retailing-Modell abgestimmt ist", ," so Shawn Richards CEO und Mitbegründer von Ink Innovation. "Unsere Vision für das Reisen ist es, Passagieren viel mehr Möglichkeiten zu bieten als heute. Wir glauben, dass Reisende die Möglichkeit haben möchten, Teile ihrer Reise ganz einfach zu ändern, zu verbessern oder zu streichen. Derzeit ist das nicht möglich."

Während viele Fluggesellschaften weiterhin digitale Upgrades planen und bis 2027 und darüber hinaus neue Bereitstellungssysteme einführen wollen, werden Riyadh Air und Ink dieses System bereits 2025 vollständig implementieren.

Ink bietet eine dynamische Plattform, die sich mit den Reisebedürfnissen der Passagiere weiterentwickelt.

Über Riyadh Air

Riyadh Air, im Besitz des PIF, ist eine Fluggesellschaft von Weltklasse. Die im März 2023 gegründete Fluggesellschaft wird eine digital geführte Full-Service-Airline sein, die in ihrer modernen Flotte die weltweit besten Nachhaltigkeits- und Sicherheitsstandards anwendet. Riyadh Air wird bis 2030 Gäste zu über 100 Zielen weltweit befördern und ihnen ein außergewöhnliches Reiseerlebnis bieten, das von authentischer, herzlicher saudischer Gastfreundschaft geprägt ist.

Über Ink Innovation (Ink)

Ink bietet eine dynamische Plattform mit Cloud-basierten Systemen, Selbstbedienungsgeräten und mobilen/browserbasierten Lösungen für den Flughafen- und Flugbetrieb. Die Plattform ist so konzipiert, dass sie sich mit dem Passagierverkehr weiterentwickelt. Ink wurde 2011 gegründet, hat seinen Sitz in Spanien und ist weltweit tätig. Zu den Kunden zählen der Flughafen Kopenhagen, JFK Terminal One, Jet2, TUIfly, Marabu, Lift und Menzies Aviation.

