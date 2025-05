Vaduz (ots) -Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 13. Mai 2025, den Bericht und Antrag betreffend die Gewährung eines Staatsbeitrages an den Reinraum am Campus Buchs der Ostschweizer Fachhochschule verabschiedet.Das Rheintal ist sowohl auf der Liechtensteiner als auch auf der Schweizer Seite Sitz von zahlreichen Unternehmen der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie. Viele Produkte dieser Unternehmen werden in Reinraumumgebungen entwickelt und getestet. Der Switzerland Innovation Park Ost, das Forschungs- und Innovationszentrum Rheintal RhySearch sowie die Ostschweizer Fachhochschule (OST) beabsichtigen, die Forschungsmöglichkeiten, die der Reinraum bietet, unter dem Titel "Sensor Innovation Hub" einheitlich zu präsentieren und gemeinschaftlich voranzutreiben.Die Kosten für die notwendigen Erneuerungen, die Erweiterung sowie die betrieblichen Anforderungen für den "Sensor Innovation Hub", welche die öffentliche Hand zu tragen hat, betragen für die Jahre 2025 bis 2034 insgesamt 22.02 Mio. Franken. Diese setzen sich aus Investitionen von 13.04 Mio. Franken und aus jährlichen Betriebsbeiträgen während 10 Jahren von insgesamt 8.98 Mio. Franken zusammen. Die St.Galler Regierung und der Kantonsrat in erster Lesung haben den erforderlichen Sonderkrediten bereits zugestimmt, die Vorlage unterliegt dort nun noch der Volksabstimmung.Für die Beteiligung Liechtensteins an diesem für die Region wichtigen Investitionsprojekt unterbreitet die Regierung dem Landtag einen Finanzbeschluss für einen Staatsbeitrag in Höhe von gesamthaft 2.5 Mio. Franken über einen Zeitraum von 10 Jahren. Durch das Projekt werden der Fortbestand eines zukunftsfähigen Reinraums für die Industrie im gesamten Rheintal langfristig gesichert und der Standort Liechtenstein gezielt gestärkt.Pressekontakt:Ministerium für Inneres, Wirtschaft und SportKatja Gey, Leiterin Amt für VolkswirtschaftT +423 236 68 80katja.gey@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100931630