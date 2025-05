Leipzig (ots) -Familie bedeutet Zusammenhalt - besonders, wenn es um Gesundheit geht. Zum Internationalen Tag der Familien am 15. Mai rückt die Bedeutung familiärer Unterstützung in den Fokus. Er erinnert daran, dass Familien nicht nur emotionale, sondern auch gesundheitliche Sicherheit bieten können. Eine Möglichkeit, frühzeitig für die Gesundheit der Liebsten vorzusorgen, bietet die Einlagerung von Nabelschnurblut. Vita 34, die größte Stammzellbank Europas, ermöglicht mit der Familienoption eine erweiterte Nutzung des eingelagerten Nabelschnurbluts für enge Angehörige.Warum Nabelschnurblut so wertvoll istNabelschnurblut enthält wertvolle Stammzellen, die für medizinische Behandlungen genutzt werden können - zum Beispiel bei bestimmten Blut- und Immunkrankheiten. Normalerweise wird Nabelschnurblut entsorgt, doch durch eine Einlagerung bleibt es als wertvolle Ressource erhalten.Nach der Geburt kann das Nabelschnurblut des Neugeborenen gewonnen und vorsorglich eingelagert werden - und ist für einen späteren Einsatz gesichert. Auch Familienangehörige können unter bestimmten Bedingungen vom eingelagerten Nabelschnurblut profitieren. Mit der kostenlosen Familienoption testet Vita 34, ob auch die strengen Bedingungen für eine allogene Spende - also eine Fremdspende - erfüllt sind. Dann könnte das eingelagerte Nabelschnurblut auch als Behandlungsoption für ein Familienmitglied in Betracht gezogen werden.Blut ist dicker als WasserOb eine Stammzellspende unter Familienmitgliedern möglich ist, hängt von bestimmten Gewebemerkmalen auf den Zellen ab - den sogenannten humanen Leukozyten-Antigenen (HLA). Diese Merkmale werden von den Eltern an ihre Kinder weitergegeben. Geschwister haben eine Wahrscheinlichkeit von etwa 25 %, vollkommen übereinstimmende HLA-Merkmale zu besitzen, was sie zu idealen Spendern macht. In vielen Fällen kann aber auch eine teilweise Übereinstimmung ausreichen, um eine Transplantation erfolgreich durchzuführen.Vorsorge mit WeitblickDer Internationale Tag der Familien erinnert daran, dass Vorsorge nicht nur eine persönliche Entscheidung ist, sondern oft auch anderen zugutekommen kann. Die Einlagerung von Nabelschnurblut ist eine Investition in die Zukunft - für das eigene Kind und vielleicht sogar für die ganze Familie.Weitere Informationen zu Stammzellen aus Nabelschnurblut und der kostenlosen Familienoption von Vita 34 finden Sie auf www.vita34.deÜber Vita 34Vita 34 ist eine Marke der FamiCord AG. Die FamiCord AG ist ein 1997 gegründetes Unternehmen mit Sitz in Leipzig und ist nicht nur die führende Stammzellenbank Europas, sondern auch die drittgrößte weltweit. Angetrieben durch den Leitgedanken, allen Menschen eine gesündere Zukunft zu ermöglichen, erbringt die FamiCord AG als Full-Service-Anbieter mit weltweit rund 800 Mitarbeiter:innen alle Leistungen rund um die Gesundheitsvorsorge mit Nabelschnurblut und Nabelschnurgewebe.Vita 34 (eine Marke der FamiCord AG), Perlickstraße 5, D-04103 LeipzigPressekontakt:Benedikta SpringerDP-Medsystems AGTel: +49 89 71 67 231 - 10Mobil: +49 171 - 790 26 42E-Mail: benedikta.springer@dpmed.deOriginal-Content von: VITA 34 AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/41319/6034084