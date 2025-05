FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Cancom von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert je Aktie von 24 auf 36 Euro angehoben. Die operative Talsohle sei erreicht, schrieb Armin Kremser am Mittwoch nach dem Quartalsbericht des IT-Dienstleisters./rob/ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2025 / 14:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2025 / 15:07 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005419105