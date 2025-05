Köln/Rostock (ots) -Zwei Rostocker - ein bewegendes Schicksal: Der kleine Matts erhielt an seinem dritten Geburtstag die Diagnose Lymphdrüsenkrebs. Der 33-jährige Tom, Familienvater und langjähriger Fußballprofi, ist erneut an Blutkrebs erkrankt. Beide sind auf eine lebensrettende Stammzelltransplantation angewiesen - die Spendersuche läuft auf Hochtouren. Geballt rufen Familien, Freunde und Unterstützer:innen zur Registrierung auf. Die Botschaft lautet: Wir stehen zusammen für Matts, Tom und alle andere Betroffene - jede und jeder einzelne kann sich beteiligen und den entscheidenden Unterschied machen.Besonders bewegend: Die Familien von Matts und Tom verbindet der innige Wunsch: Beide sollen das passende Match finden und Leben dürfen. "Ich wünsche mir von Herzen, dass ein passendes Match für ihn gefunden wird und er die Chance auf eine Zukunft bekommt", bringt es Tom auf den Punkt. Die Eltern von Matts (https://www.dkms.de/aktiv-werden/online-aktionen/matts) ergänzen: "Wir bitte euch alle: Lasst euch registrieren. Ihr könnt Leben retten." Um diese Solidarität noch mal zu bekräftigen, wird es am 18.5. beim Rostocker Citylauf eine gemeinsame Aktion geben, unterstützt vom Verein SC EMPOR Rostock 2000 e.V. und den Veranstalter:innen des Rostocker Citylauf.Große Solidarität in Rostock und darüber hinausMatts würde gerne wieder in die Kita gehen, mit seinen Freunden im Sandkasten buddeln, Oma und Opa im Garten besuchen und die Eisbären im Rostocker Zoo bestaunen. Doch das geht im Moment nicht, Matts ist schwer krank. An seinem dritten Geburtstag bekam er die Diagnose Lymphdrüsenkrebs. Statt zu feiern und Kerzen auszublasen, wurde Matts notfallmäßig mit dem Hubschrauber in die Klinik nach Hamburg geflogen und lag dort mehrere Tage im Koma. Aber Matts ist ein Kämpfer, genau wie seine Lieblingshelden von der Paw Patrol. Er kämpft und erträgt tapfer die Chemotherapien. Seit einiger Zeit hat er ein Fußball T-Shirt von Hansa Rostock und trägt dieses voller Stolz.Tom war viele Jahre als Fußballprofi aktiv - nun kämpft der 33-Jährige nach einem Rückfall erneut gegen den Blutkrebs.Unterstützt wird der Registrierungsaufruf von Familien, Freund:innen und zahlreichen Wegbegleiter:innen aus dem Sportbereich - darunter der Greifswalder FC, der VfL Bochum 1848, Hansa Rostock, der Kieler SV Holstein von 1900, der LSG Elmenhorst e.V., die SpVgg Greuther Fürth und der SV Warnemünde Fußball e. V.Jede einzelne Registrierung kann Leben retten!Gemeinsam stehen wir für Matts, Tom und viele andere Betroffene weltweit zusammen. Alle gesunden Menschen zwischen 17 und 55 Jahren sind aufgerufen, sich registrieren zu lassen - entweder bei der Registrierungsaktion während des Rostocker Citylaufs oder jederzeit online unter www.dkms.de:Termin für die Registrierungsaktion im Rahmen des Rostocker City-Laufs:- Sonntag, 18. Mai 2025, 09:00 - 16:00 UhrNeuer Markt Rathausplatz, 18055 RostockWir bedanken uns herzlich bei allen!Wichtiger Hinweis: Wer nicht persönlich vor Ort sein kann, hat die Möglichkeit, sich unter www.dkms.de ein Registrierungsset nach Hause zu bestellen.Alle Infos und Downloads zum Thema finden Sie auf https://ots.de/rkK5AOFalls Sie ein Interview mit einem der Protagonisten wünschen, melden Sie sich gerne bei uns.Pressekontakt:DKMS Donor Center gGmbHCorporate Communications0221 - 94 05 82 3311presse@dkms.dehttps://mediacenter.dkms.deOriginal-Content von: DKMS Donor Center gGmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16259/6034112