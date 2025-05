Künftig will Apple iPhones, iPads und weitere seiner Produkte Menschen zugänglich machen, die motorisch eingeschränkt sind - und zwar über die Steuerung per Gehirnimplantat. Dafür arbeitet Apple schon jetzt mit einem Hersteller zusammen. In einer Pressemitteilung hat Apple zahlreiche Neuerungen für seine Produkte im Bereich der Barrierefreiheit angekündigt. Dazu zählt etwa, dass User:innen mit Seheinschränkungen eine neue Lupe auf dem Mac geboten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...