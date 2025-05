Berlin (ots) -Gründung des Verbandes der Feuerwehren der Europäischen Union, Parlamentarischer Abend und Bundesfachkongress: Mit seinen richtungsweisenden Veranstaltungen am 21. und 22. Mai 2025 in Berlin zeigt sich der Deutsche Feuerwehrverband (DFV) erneut als starker Dachverband der 1,4 Millionen Feuerwehrangehörigen in Deutschland sowie als bundesweite wie auch europäische Kommunikationsschnittstelle.Gründung des Verbandes der europäischen FeuerwehrenEine gemeinsame Stimme der Feuerwehren der Länder der EU - das wird der neue "Verband der Feuerwehren der Europäischen Union", der am 21. Mai 2025 in Berlin im Rahmen des 3. Europäischen Feuerwehrgipfels gegründet wird. DFV-Präsident Karl-Heinz Banse war beim 2. Europäischen Feuerwehrgipfel in Brüssel von den Vertreterinnen und Vertretern der Feuerwehrverbände von 21 europäischen Nationen gemeinsam mit dem Verbandspräsidenten aus Frankreich, Kroatien und Österreich beauftragt worden, die Geschäfte bis zur Gründung des neuen Verbandes kommissarisch zu führen. Zur Gründungsveranstaltung sind nun Verbandsspitzen aus 23 Nationen angemeldet.Die Gründung des Verbandes der Feuerwehren der Europäischen Union findet statt am Mittwoch, 21. Mai 2025, 14 bis 17 Uhr, im Leibniz-Saal der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften in Berlin statt. Die Presseakkreditierung für die Gründungsveranstaltung ist formlos möglich bis Dienstag, 20. Mai, 12 Uhr, per Mail an oestreicher@dfv.org.17. Berliner Abend der deutschen FeuerwehrenEr bietet Vernetzung auf europäischer Ebene: Beim 17. Berliner Abend der deutschen Feuerwehren am Mittwoch, 21. Mai 2025, steht die Politik in Europa und Deutschland im Mittelpunkt. Rund 400 Personen, darunter die Spitzen der Feuerwehrverbände aus 23 europäischen Nationen, Mitglieder des Deutschen Bundestages, Feuerwehr-Führungskräfte aus ganz Deutschland sowie Gäste aus Verwaltung und Wirtschaft nehmen an der hochkarätigen DFV-Veranstaltung im Herzen Berlins teil. Der 17. Berliner Abend der deutschen Feuerwehren findet am Mittwoch, 21. Mai 2025, ab 18.30 Uhr in der Regierungsfeuerwache Tiergarten (Elisabeth-Abegg-Straße 4, 10557 Berlin) statt. Auf der Rednerliste steht neben DFV-Präsident Karl-Heinz Banse der Präsident des Österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes, Robert Mayer. Berlins Landesbranddirektor Dr. Karsten Homrighausen wird ein Grußwort halten. Der 17. Berliner Abend wird mit freundlicher Unterstützung von Mercedes-Benz, T-Mobile und der Berliner Feuerwehr durchgeführt.Vertreterinnen und Vertreter der Medien können nach Presseakkreditierung am 17. Berliner Abend der deutschen Feuerwehren am Mittwoch, 21. Mai 2025, teilnehmen. Bitte senden Sie folgende Angaben an oestreicher@dfv.org: Name, Vorname; Geburtsdatum, Geburtsort; Medium. Akkreditierungsschluss ist Montag, 19. Mai, 12 Uhr. Der Einlass mit Sicherheitskontrolle erfolgt ab 17.30 Uhr am Presse-Eingang. Eine Nachakkreditierung vor Ort ist nicht möglich!13. Bundesfachkongress zu Strategie und GrundlagenFeuerwehrangehörige aus ganz Deutschland nutzen den 13. DFV-Bundesfachkongress am Donnerstag, 22. Mai 2025, um sich in Berlin-Mitte über den Themenschwerpunkt "Strategie und Grundlagen" zu informieren. Im inhaltlichen Mittelpunkt werden aktuelle Herausforderungen und Entwicklungen im Feuerwehrwesen stehen. Die zunehmenden Bedrohungslagen im Feuerwehr- und Rettungsdienst im Kontext der Unterschiede zwischen sofortigen und strategischen Entscheidungen werden beleuchtet und hierzu Lösungsansätze geboten. Es gibt endlich Updates zur dringend erforderlichen Aktualisierung der Feuerwehrdienstvorschriften 2 und 100 wie auch zu Strategien in der Vegetationsbrandbekämpfung. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können sich über die "Kunst" der Menschenführung informieren und die neuesten Entwicklungen im Bereich der Kompetenz zur Elektromobilität erfahren. Zudem wird es einen Impuls zur weiteren und intensiveren Zusammenarbeit zwischen den Feuerwehren und der mittelständischen Wirtschaft geben. Die Veranstaltung in Berlin-Mitte (Mercure Hotel MOA Berlin, Stephanstraße 41, 10559 Berlin) bietet nicht nur Fachvorträge, sondern auch eine begleitende Fachausstellung von Mitgliedern des DFV-Förderkreises.Die Presseakkreditierung für den Bundesfachkongress ist formlos möglich bis Dienstag, 20. Mai, 12 Uhr, per Mail an oestreicher@dfv.org. Eine Nachakkreditierung vor Ort ist möglich. Das Programm der Fachveranstaltung ist auf der DFV-Webseite unter https://www.feuerwehrverband.de/veranstaltungen/bundesfachkongress/ online.Pressekontakt:Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitSilvia OestreicherTelefon: 030-28 88 48 823E-Mail: oestreicher@dfv.orgwww.feuerwehrverband.deOriginal-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50093/6034133