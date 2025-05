Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -Dar Global, der in London börsennotierte Entwickler von Luxusimmobilien, und The Trump Organization haben ein beispielloses weltweites Interesse an dem ersten und einzigen Trump International Hotel & Tower, Dubai, bestätigt und damit das Vertrauen von Investoren und Käufern in das langfristige Wachstumspotenzial der Region gestärkt.Das kürzlich gestartete Projekt, das an der Sheikh Zayed road am Eingang von Downtown Dubai liegt und einen exklusiven Blick auf den Burj Khalifa und das Meer bietet, ist die fünfte Zusammenarbeit zwischen Dar Global und der Trump Organization. Diese neue Ikone knüpft an den Erfolg von Projekten wie dem Trump Tower Jeddah in Saudi Arabia und dem Trump International Golf Club and Hotel in AIDA, Omans luxuriösester Strandgemeinde, an.Das Trump International Hotel & Tower, Dubai verbindet Gastfreundschaft auf Weltklasseniveau mit exklusiven Wohnangeboten. Auf 80 Stockwerken und 350 Metern Höhe bietet das Trump International Hotel & Tower, Dubai, seinen Gästen ein großzügiges Angebot an exquisiten Zimmern und Suiten, privaten Lounges, persönlichem Service und erstklassigen Annehmlichkeiten. The Trump -ist ein privater Club nur für Mitglieder und bietet unvergleichliche Exklusivität und Erfahrung für ausgewählte Mitglieder. Das Gebäude bietet einen herrlichen Blick auf den Burj Khalifa und verfügt über einen exklusiven Pool im Resort-Stil, der nur den Bewohnern vorbehalten ist. Darüber hinaus haben die Bewohner und Gäste Zugang zum höchstgelegenen Außenpool der Welt mit atemberaubendem Panoramablick.Zwei markante Penthäuser mit Sky-Pools krönen den Turm und verkörpern das Beste an Design, Eleganz und Exklusivität und setzen neue Maßstäbe für luxuriöses Wohnen in Dubai. Inspiriert vom legendären Trump Tower Penthouse an der New Yorker 5th Avenue, bieten diese atemberaubenden Maisonette-Wohnungen mit ihren raumhohen Fenstern einen atemberaubenden Blick auf die Skyline von Dubai.Eric Trump, Executive Vice President von The Trump Organization,, sagte: "Die überwältigende Resonanz auf Trump International Hotel & Tower, Dubai ist ein Beweis für unser unermüdliches Engagement für Exzellenz, Luxus und Innovation. Unsere Zusammenarbeit mit Dar Global bei diesem bahnbrechenden Projekt bringt unvergleichliche Qualität und erstklassige Annehmlichkeiten auf den Luxusmarkt von Dubai".Ziad El Chaar, CEO von Dar Global,, fügte hinzu: "Dubais pulsierende Wirtschaft und seine strategische Lage machen es zu einem erstklassigen Ziel für globale Investitionen, und Dar Global hat dieses Potenzial erkannt. Das Trump International Hotel & Tower, das gemeinsam mit der Trump Organization entwickelt wurde, ist perfekt positioniert, um von diesem Wachstum zu profitieren, und bietet Investoren eine einzigartige Gelegenheit, an Dubais Erfolgsgeschichte teilzuhaben."Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2687163/Dar_Global.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/dar-global-und-das-neue-dubai-symbol-der-trump-organization-trump-international-hotel--tower-dubai--mit-dem-hochsten-aussenpool-der-welt---zieht-globale-investoren-an-302455463.htmlPressekontakt:Mai Elsayed,mai.elsayed@bcw-global.comOriginal-Content von: Dar Global, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170121/6034138