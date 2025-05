SIARGAO, Philippinen, May 14, 2025, die führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma, hat ihr Starlink-Programm gestartet, mit dem abgelegene Inseln der Philippinen mit Hochgeschwindigkeits-Satelliteninternet versorgt werden sollen. Dies ist ein mutiger Schritt zur Bekämpfung der digitalen Ungleichheit. Die Initiative, die in der Espoir School of Life und in Barangay Pitogo in Siargao ins Leben gerufen wurde, befasst sich mit chronischen Lücken in der Konnektivität, die seit langem Bildung, Gesundheitsversorgung und wirtschaftliche Chancen behindern. Durch den Einsatz der hochmodernen Technologie von Starlink möchte Bitget diesen Gemeinden einen zuverlässigen Internetzugang ermöglichen und damit die Grundlage für zukünftige Blockchain-Bildungsangebote und finanzielle Inklusion schaffen.

Seit Jahren sind die Einwohner von Siargao auf instabile Mikrowellenfunkverbindungen angewiesen, wodurch sie häufig mit Ausfällen, langsamen Geschwindigkeiten und dem Ausschluss aus der digitalen Wirtschaft konfrontiert sind. Schulen wie Espoir, die benachteiligte Kinder unterrichten, haben Schwierigkeiten mit dem reinen Offline-Unterricht, während Dörfer wie Barangay Pitogo aufgrund unzuverlässiger Kommunikationsnetze isoliert sind.

"Ohne stabiles Internet sind ganze Gemeinden von moderner Bildung, Fernarbeit und sogar grundlegenden Dienstleistungen wie Telemedizin ausgeschlossen. Es geht nicht nur um Konnektivität, sondern auch um Gerechtigkeit. Der Internetzugang sollte kein Privileg sein, sondern die Grundlage für alles, von der Bildung bis hin zur dezentralen Finanzwirtschaft. "Wir öffnen Türen zur digitalen Welt, eine Insel nach der anderen", so Vugar Usi Zade, COO bei Bitget.

Die erste Phase des Programms umfasst die Installation von Starlink-Hardware in der Espoir-Schule und der öffentlichen Schule von Barangay Pitogo. Dadurch wird sechs Monate lang eine schnelle Satelliten-Internetverbindung bereitgestellt, die den Zugang zu Online-Lehrplänen, Lehrerfortbildungen und E-Governance-Tools ermöglicht. Damit plant Bitget, durch die Initiativen "Blockchain 4 Youth" mit einem Volumen von 10 Mio. USD und "Blockchain 4 Her" mit einem Volumen von 10 Mio. USD US-Dollar langfristige Unterstützung zu leisten, um Schülern und von Frauen geführten Genossenschaften Kenntnisse über Blockchain und digitale Finanzdienstleistungen zu vermitteln. Die Gesamtinvestition in Höhe von 155.400 philippinischen Pesos umfasst Hardware, Abonnements und Logistik. Geringe Kosten für transformative Auswirkungen.

Die Initiative von Bitget zeigt eine zunehmende Anerkennung in der Kryptoindustrie: Die Akzeptanz beginnt mit dem Zugang. Indem zunächst infrastrukturelle Hindernisse beseitigt werden, schafft der Exchange ein reproduzierbares Modell für andere unterversorgte Regionen. In zukünftigen Phasen könnte das Projekt auf benachbarte Inseln ausgeweitet werden, wobei Partnerschaften mit lokalen Nichtregierungsorganisationen und Regierungsstellen genutzt werden könnten.

Die Starlink-Kits werden im Mai verfügbar sein. Bitget wird die Einführung anhand von Wirkungsberichten und Community-Beiträgen dokumentieren. Für die Schüler von Espoir wird sich die Veränderung unmittelbar bemerkbar machen: interaktiver Unterricht, globale Kooperationen und bald auch Blockchain-Workshops. Für Barangay Pitogo ist dies ein wichtiger Schritt hin zu einer widerstandsfähigen Kommunikation während der Taifunzeit.

Mit der Ausweitung dieses Programms durch Bitget wird eine klare Botschaft vermittelt: Die Zukunft der Kryptowährungen liegt nicht nur in den Märkten, sondern auch in den Menschen. Und manchmal beginnt eine Veränderung im Leben mit etwas so Einfachem wie einer Internetverbindung.

